  • انحناء مع مرور الأيام ـ الشارقة. تصوير: عارف رضا ـ الرؤية
  • ترتيل صائم ـ الشارقة. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
  • لقطة لنوفاك ديوكوفيتش أثناء مباراته الثالثة ضد الأرجنتيني دييغو شوارتزمان في بطولة فرنسا المفتوحة – رولاند غاروس.تصوير: كريستيان هارتمان ـ رويترز
  • ركوب الصعاب من أجل لقمة العيش ـ الشارقة. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
  • كدٌّ وصبرٌ في طلب الرزق ـ أبوظبي. تصوير: محمد بدر الدين ـ الرؤية
  • ما لذَّ وطاب ـ أبوظبي. تصوير: محمد بدر الدين ـ الرؤية
  • رافائيل نادال يعيد الكرة لمنافسه نيكولوز باسيلاشفيلي في بطولة رولان غاروس ـ باريس.تصوير: كريستوف سيمون ـ أ ف ب
  • انحراف عن المسار ـ أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
  • خطوة أخيرة ـ أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
  • الهروب إلى برودة الماء والظل ـ الشارقة. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
  • بائعة خضر تحصل نقوداً من زبون في سوق الخضر في العاصمة الإندونيسية جاكرتا. تصوير: بيويهارتا ـ رويترز
  • باعة حليب هنود يدلون بأوعيتهم من نوافذ القطار لنقلها من مزارع الإنتاج إلى القرى المجاورة. تصوير: شامي مهران ـ أف ب
  • عامل يقطع أخشاباً في مصنع في مدينة فيروسفير وسط فرنسا. تصوير: فليبي ديسمازيزـ أ ف ب
  • من أجل بيئة أجمل ـ الشارقة. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
  • عبورٌ يشق الأمواج ـ الشارقة. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
  • تتقي حرارة الشمس في أحد شوارع عجمان. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
  • التفاتة بحثاً عن زبون ـ الشارقة. (تصوير: عارف رضا ـ الرؤية)
  • ارتقاء في طلب الرزق ـ الشارقة. (تصوير: عارف رضا ـ الرؤية)
  • على دكة البدلاء ـ عجمان. (تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية)
  • مساعدة دون انتظار مقابل ـ عجمان. (تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية)
  • أمسية قبالة الأمواج ـ عجمان. (تصوير: عارف رضا ـ الرؤية)
  • حالة من التوهج يخلقها فنانان صينيان يلقيان قطع حديد منصهرة إلى حائط قبيل كرنفال سباق التنين في زهانجكو الصينية. (رويترز)
  • ينعم بقطعة من القرع أمام زوار حديقة سان دييجو البحرية – كاليفورنيا. ( تصوير: مايك بليك – رويترز)
  • وليمة لسبع البحر في أكواريوم ووبرتال شرق ألمانيا. ( تصوير: إنا فاسبندر – أ ف ب )
  • فقرة أدائية من الفنانة آني سوندرز داخل حوض مياه في نيويورك احتفاء بالمهرجان العالمي للعلوم. تصوير: سبنسر بلات ـ أ ف ب
  • ربيع القلوب ونور الصدور ـ الشارقة. (تصوير: عارف رضا ـ الرؤية)
  • كفاحٌ وعملُ رغم حرارة الأجواء ـ الذيد. (تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية)
  • الاحتفاظ بلقطة للذكريات ـ الشارقة. (تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية)
  • حوار عائلي تحت الظلال الوارفة ـ العين. (تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية)
  • إطلالة عبر النافذة ـ الشارقة. (تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية)
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  • Tennis - French Open - Roland Garros, Paris, France - June 2, 2017 General view of Serbia's Novak Djokovic's trainers during his third round match against Argentina's Diego Schwartzman Reuters / Christian Hartmann
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  • Spain's Rafael Nadal returns the ball to Georgia's Nikoloz Basilashvili during their tennis match at the Roland Garros 2017 French Open on June 2, 2017 in Paris. / AFP PHOTO / CHRISTOPHE SIMON
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  • Performers throw molten iron against a wall to create sparks during a traditional performance ahead of the Dragon Boat festival in Zhangjiakou, Hebei province, China May 29, 2017. Picture taken May 29, 2017. China Daily via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. EDITORIAL USE ONLY. CHINA OUT. TPX IMAGES OF THE DAY
  • Tess, a two-toed sloth, enjoys a piece of squash as she is presented to visitors at SeaWorld in San Diego, California, U.S., May 31, 2017. REUTERS/Mike Blake
  • An employee throws a fish to a sea lion in Wuppertal, western Germany, on May 30, 2017. / AFP PHOTO / dpa / Ina Fassbender / Germany OUT
  • NEW YORK, NY - MAY 31: Performance artist Annie Saunders performs in Times Square in Holoscenes, a tank that rapidly fills with water and engulfs the performer, as part of the World Science Festival on May 31, 2017 in New York City. As part of the tenth World Science Festival, Holoscenes developed out of a concern that water from itensifying floods, rising seas, and longer droughts will be a central issue of the 21st century. Holoscenes is performed in a twelve ton glass aquarium and will be performed from 6pm to 11pm, June 1 - 3. Spencer Platt/Getty Images/AFP == FOR NEWSPAPERS, INTERNET, TELCOS & TELEVISION USE ONLY ==
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