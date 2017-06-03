- انحناء مع مرور الأيام ـ الشارقة. تصوير: عارف رضا ـ الرؤية
- ترتيل صائم ـ الشارقة. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
- لقطة لنوفاك ديوكوفيتش أثناء مباراته الثالثة ضد الأرجنتيني دييغو شوارتزمان في بطولة فرنسا المفتوحة – رولاند غاروس.تصوير: كريستيان هارتمان ـ رويترز
- ركوب الصعاب من أجل لقمة العيش ـ الشارقة. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
- كدٌّ وصبرٌ في طلب الرزق ـ أبوظبي. تصوير: محمد بدر الدين ـ الرؤية
- ما لذَّ وطاب ـ أبوظبي. تصوير: محمد بدر الدين ـ الرؤية
- رافائيل نادال يعيد الكرة لمنافسه نيكولوز باسيلاشفيلي في بطولة رولان غاروس ـ باريس.تصوير: كريستوف سيمون ـ أ ف ب
- انحراف عن المسار ـ أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
- خطوة أخيرة ـ أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
- الهروب إلى برودة الماء والظل ـ الشارقة. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
- بائعة خضر تحصل نقوداً من زبون في سوق الخضر في العاصمة الإندونيسية جاكرتا. تصوير: بيويهارتا ـ رويترز
- باعة حليب هنود يدلون بأوعيتهم من نوافذ القطار لنقلها من مزارع الإنتاج إلى القرى المجاورة. تصوير: شامي مهران ـ أف ب
- عامل يقطع أخشاباً في مصنع في مدينة فيروسفير وسط فرنسا. تصوير: فليبي ديسمازيزـ أ ف ب
- من أجل بيئة أجمل ـ الشارقة. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
- عبورٌ يشق الأمواج ـ الشارقة. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
- تتقي حرارة الشمس في أحد شوارع عجمان. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
- التفاتة بحثاً عن زبون ـ الشارقة. (تصوير: عارف رضا ـ الرؤية)
- ارتقاء في طلب الرزق ـ الشارقة. (تصوير: عارف رضا ـ الرؤية)
- على دكة البدلاء ـ عجمان. (تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية)
- مساعدة دون انتظار مقابل ـ عجمان. (تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية)
- أمسية قبالة الأمواج ـ عجمان. (تصوير: عارف رضا ـ الرؤية)
- حالة من التوهج يخلقها فنانان صينيان يلقيان قطع حديد منصهرة إلى حائط قبيل كرنفال سباق التنين في زهانجكو الصينية. (رويترز)
- ينعم بقطعة من القرع أمام زوار حديقة سان دييجو البحرية – كاليفورنيا. ( تصوير: مايك بليك – رويترز)
- وليمة لسبع البحر في أكواريوم ووبرتال شرق ألمانيا. ( تصوير: إنا فاسبندر – أ ف ب )
- فقرة أدائية من الفنانة آني سوندرز داخل حوض مياه في نيويورك احتفاء بالمهرجان العالمي للعلوم. تصوير: سبنسر بلات ـ أ ف ب
- ربيع القلوب ونور الصدور ـ الشارقة. (تصوير: عارف رضا ـ الرؤية)
- كفاحٌ وعملُ رغم حرارة الأجواء ـ الذيد. (تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية)
- الاحتفاظ بلقطة للذكريات ـ الشارقة. (تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية)
- حوار عائلي تحت الظلال الوارفة ـ العين. (تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية)
- إطلالة عبر النافذة ـ الشارقة. (تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية)