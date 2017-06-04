- ألعاب تحفز الذكاء وتنمي القدرات ـ الشارقة. (تصوير: هيفاء بهزاد ـ الرؤية)
- انحناءة لأعظم كتاب ـ الشارقة. (الرؤية)
- خطى مسرعة ـ الشارقة. (تصوير: هيفاء بهزاد ـ الرؤية)
- تراحم ـ دبي. (تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية)
- عطف الأمومة ـ أم القيوين. (تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية)
- عودة بعد ترتيل وحفظ ـ الشارقة. (تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية)
- ملكة العقارب التايلاندية كانشانا كتوي تستعرض كائناتها التي تدب على وجهها وجسدها في مدينة باتايا. تصوير: دييجو أزوبل ـ EPA
- رقصة خطرة تؤديها الفنانة اليونانية كاترينا سولداتو فوق قناة كورينث. تصوير: فاليري جاشي ـ أ ف ب
- استعراض للقبعات في ديربي أبسوم للخيول في سوري ـ بريطانيا. تصوير: أنتوني ديفلن ـ أ ف ب
- سباق للأطفال وسط تشجيع جنوني للأمهات في لتوانيا. تصوير: بتراس مالوكاس – أ ف ب
- توثق لجمال النوافير في الشارقة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- هروب .. من مباراة رغبي بين بريطانيا وأسود إيرلندا في نيوزيلندا ـ تصوير: مايكل برادلي ـ أ ف ب
- يستعرضون مهاراتهم أثناء مسابقة للدراجات الهوائية في ميانمار ـ تصوير: يي أيونغ ـ أ ف ب
- كرة تنس أثناء مباراة بين الفرنسية أليز كورنيه والبولندية أنسيكا رادفانسكا ضمن رولان غاروس للتنس في باريس ـ رويترز
- من منافسات سباق الجائزة الكبرى للدراجات النارية على حلبة موجيلو في إيطاليا ـ أ ف ب
- إبداع بالماءـ أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
- عمال باكستانيون يجمعون القمح في مدينة كويتا مقابل حصة من المحصول. تصوير: جمال ترقي ـ إي بي أيه
- عمال ألمان يرممون منزلاً في أحد أحياء مدينة فرانكفورت. تصوير: مورتيز انتيين ـ إي بي أيه
- نظافة وعناية ـ الشارقة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- عامل يدفع عربة محملة بطرود في منطقة مانهاتن في مدينة نيويورك الأمريكية. تصوير: دريو انجيرار ـ أ ف ب
- من سباق السيارات الصحراوي في المجر الجمعة. (تصوير جيورجي فارغا – إيه بي إيه)
- استراحة صغيرة قبل مواصلة المسير ـ دبي. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
- خطى مطمئنة بحضور المصحف الشريف ـ الشارقة. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
- مرعى وظل ـ الشارقة. تصوير: عارف رضا ـ الرؤية
- تعاون وتكافل ـ الشارقة. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
- انحناء مع مرور الأيام ـ الشارقة. تصوير: عارف رضا ـ الرؤية
- ترتيل صائم ـ الشارقة. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
- لقطة لنوفاك ديوكوفيتش أثناء مباراته الثالثة ضد الأرجنتيني دييغو شوارتزمان في بطولة فرنسا المفتوحة – رولاند غاروس.تصوير: كريستيان هارتمان ـ رويترز
- ركوب الصعاب من أجل لقمة العيش ـ الشارقة. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
- كدٌّ وصبرٌ في طلب الرزق ـ أبوظبي. تصوير: محمد بدر الدين ـ الرؤية