  • تاجر رمال في قرية لايجباريغا النيجيرية يجلس أمام منزل صدرت الأوامر بإزالته. تصوير: بايوس ايكيبي ـ أ ف ب
  • مزارعة تجفف حصاد الأرز في قرية موريغاون في ولاية اسام الهندية. تصوير: بايجو بوروـ أ ف ب
  • يعملن في مصنع للطوب في أحد أحياء مدينة بنغالور الهندية. تصوير: مانجوناث كيران ـ أ ف ب
  • مهارة ودقة ـ أبوظبي. تصوير: محمد بدرالدين ـ الرؤية
  • مهارة الاستلام ـ دبي. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
  • تواصل بلا حدود ـ الشارقة. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
  • صلابة تتحدى الرمال ـ الشارقة. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
  • رفق الصغار ـ الشارقة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
  • فرار من حادث دهس بالقرب من جسر لندن اليوم. (تصوير: هانا ماكاي ـ رويترز)
  • ألعاب تحفز الذكاء وتنمي القدرات ـ الشارقة. (تصوير: هيفاء بهزاد ـ الرؤية)
  • انحناءة لأعظم كتاب ـ الشارقة. (الرؤية)
  • خطى مسرعة ـ الشارقة. (تصوير: هيفاء بهزاد ـ الرؤية)
  • تراحم ـ دبي. (تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية)
  • عطف الأمومة ـ أم القيوين. (تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية)
  • عودة بعد ترتيل وحفظ ـ الشارقة. (تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية)
  • ملكة العقارب التايلاندية كانشانا كتوي تستعرض كائناتها التي تدب على وجهها وجسدها في مدينة باتايا. تصوير: دييجو أزوبل ـ EPA
  • رقصة خطرة تؤديها الفنانة اليونانية كاترينا سولداتو فوق قناة كورينث. تصوير: فاليري جاشي ـ أ ف ب
  • استعراض للقبعات في ديربي أبسوم للخيول في سوري ـ بريطانيا. تصوير: أنتوني ديفلن ـ أ ف ب
  • سباق للأطفال وسط تشجيع جنوني للأمهات في لتوانيا. تصوير: بتراس مالوكاس – أ ف ب
  • توثق لجمال النوافير في الشارقة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
  • هروب .. من مباراة رغبي بين بريطانيا وأسود إيرلندا في نيوزيلندا ـ تصوير: مايكل برادلي ـ أ ف ب
  • يستعرضون مهاراتهم أثناء مسابقة للدراجات الهوائية في ميانمار ـ تصوير: يي أيونغ ـ أ ف ب
  • كرة تنس أثناء مباراة بين الفرنسية أليز كورنيه والبولندية أنسيكا رادفانسكا ضمن رولان غاروس للتنس في باريس ـ رويترز
  • من منافسات سباق الجائزة الكبرى للدراجات النارية على حلبة موجيلو في إيطاليا ـ أ ف ب
  • إبداع بالماءـ أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
  • عمال باكستانيون يجمعون القمح في مدينة كويتا مقابل حصة من المحصول. تصوير: جمال ترقي ـ إي بي أيه
  • عمال ألمان يرممون منزلاً في أحد أحياء مدينة فرانكفورت. تصوير: مورتيز انتيين ـ إي بي أيه
  • نظافة وعناية ـ الشارقة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
  • عامل يدفع عربة محملة بطرود في منطقة مانهاتن في مدينة نيويورك الأمريكية. تصوير: دريو انجيرار ـ أ ف ب
  • من سباق السيارات الصحراوي في المجر الجمعة. (تصوير جيورجي فارغا – إيه بي إيه)
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  • Indian labourers work at a brick manufacturing factory situated on the outskirts of Bangalore on June 3, 2017. / AFP PHOTO / MANJUNATH KIRAN
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  • epa06007346 Thailand's Scorpion Queen and Ripley's Ambassador Kanchana Kaetkaew (also spelled Kanjana Ketkaew), poses with dozens of scorpions on her face and body at the Ripley's Believe it or Not museum in Pattaya city, Chonburi province, Thailand, 03 June 2017. Kanchana is the only Thai woman to hold two Guinness World Records, currently holds the Guinness World Record for keeping a scorpion in her closed mouth longer than any human being with a time of 3 minutes and 28 seconds, and a second Guinnes world record for staying 33-days inside a 12-meter square glass enclosure with five thousands live scorpions. EPA/DIEGO AZUBEL ATTENTION: This Image is part of a PHOTO SET
  • Greek choreographer and dancer Katerina Soldatou performs above the Corinth Canal, as part of the Greece Has Soul project on May 30, 2017 in Corinth. / AFP PHOTO / Valerie GACHE
  • A racegoer gestures ahead of the Investec Derby at Epsom Downs Racecourse in Surrey on June 3, 2017. / AFP PHOTO / Anthony Devlin
  • Babies take part in a Baby Race to mark international Children Day in Vilnius, Lithuania on June 1, 2017. Ten-month-old Mykolas Pociunas crawled to victory to be crowned Lithuania's fastest toddler, lured across the finish line by a box of Lego plastic bricks. Parents and grandparents waved colourful toys, mobile, phones, balloons, TV remote controls, plastic bottles and even bagels to get their tots across the finish line. / AFP PHOTO / Petras Malukas
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