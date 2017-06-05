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- تاجر رمال في قرية لايجباريغا النيجيرية يجلس أمام منزل صدرت الأوامر بإزالته. تصوير: بايوس ايكيبي ـ أ ف ب
- مزارعة تجفف حصاد الأرز في قرية موريغاون في ولاية اسام الهندية. تصوير: بايجو بوروـ أ ف ب
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- فرار من حادث دهس بالقرب من جسر لندن اليوم. (تصوير: هانا ماكاي ـ رويترز)
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