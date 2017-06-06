  • غايل مونفيلس في مباراته ضد ستانيسلاس فافرينكا في بطولة رولان غاروس ـ باريس. تصوير: بينوا تيسيرـ رويترز
  • احتفال الجماهيرعقب المباراة الثانية في الدوري الأمريكي لكرة السلة بين فريقي غولدن ستايت ووريورز وكليفلاند كافالييرز على قاعة أوراكل.تصوير: كيلي كوكس ـ أ ف ب
  • غروب الشمس على بحر الأدرياتيك قرب مدينة فلور الألبانية. تصوير: جنت شكولاكو ـ أ ف ب
  • يرسم ببراءة الأطفال خط النهاية وفق تخيله قبل بدء سباق للسرعة في دوفر الألمانية مخصص لمرضى التوحد. تصوير: كريس تروتمان – أ ف ب
  • حالة من البهجة ومجسم لكائن فضائي في حفل موسيقي تشهده جزيرة راندال نيويورك. تصوير: أنجيلا ويز ـ أ ف ب
  • شاحنات تحمل حاويات بضائع مستوردة تستعد لمغادرة ميناء مانيلا في الفلبين. تصوير: إيريك دي كاسترو ـ رويترز.
  • متسوقون يتفحصون أسماك الكود في سوق الدوري في مدينة نيوبورت كاليفورنيا. تصوير: فريدريك براون ـ أ ف ب .
  • متسوقون يتفحصون منتجات في منفذ بيع كوانجوبوك في عاصمة كوريا الشمالية بيونغ يانغ. تصوير: إيد جونزـ أ ف ب.
  • يستمتعون بالصيد وقت الغروب ـ رأس الخيمة. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
  • يقضي وقته في تلاوة كتاب الله ـ الشارقة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
  • آلاف من عشاق موسيقى الروك يستمتعون بأداء فرقة Sum 41 ضمن مهرجان يتحدى التهديدات الإرهابية في نوربرغ الألمانية. تصوير: توماس فري ـ أ ف ب
  • مرح بين السماء والأرض أداته لعبة الترامبولين في مهرجان ثقافي تقليدي تشهده مدينة مينسك في بيلاروسيا. تصوير: سيرجي جابون ـ أ ف ب
  • لحظة أمومة لم يعكر صفوها اختلاف الألوان بين خروف وليد يعاني تحولاً جينياً في حديقة حيوان شيبا ـ طوكيو. تصوير: كازوهيرو نوجي ـ أ ف ب
  • هدف وحسرة .. من مباراة المنتخب الأمريكي للشباب أمام نظيره الفنزويلي في كوريا الجنوبية ـ أ ف ب
  • خطوات حذرة ـ عجمان. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
  • عندما تكون الطمأنينة ـ أبوظبي. تصوير: محمد بدرالدين ـ الرؤية
  • درس تعليمي ـ أبوظبي. تصوير: محمد بدرالدين ـ الرؤية
  • تاجر رمال في قرية لايجباريغا النيجيرية يجلس أمام منزل صدرت الأوامر بإزالته. تصوير: بايوس ايكيبي ـ أ ف ب
  • مزارعة تجفف حصاد الأرز في قرية موريغاون في ولاية اسام الهندية. تصوير: بايجو بوروـ أ ف ب
  • يعملن في مصنع للطوب في أحد أحياء مدينة بنغالور الهندية. تصوير: مانجوناث كيران ـ أ ف ب
  • مهارة ودقة ـ أبوظبي. تصوير: محمد بدرالدين ـ الرؤية
  • مهارة الاستلام ـ دبي. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
  • تواصل بلا حدود ـ الشارقة. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
  • صلابة تتحدى الرمال ـ الشارقة. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
  • رفق الصغار ـ الشارقة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
  • فرار من حادث دهس بالقرب من جسر لندن اليوم. (تصوير: هانا ماكاي ـ رويترز)
  • ألعاب تحفز الذكاء وتنمي القدرات ـ الشارقة. (تصوير: هيفاء بهزاد ـ الرؤية)
  • انحناءة لأعظم كتاب ـ الشارقة. (الرؤية)
  • خطى مسرعة ـ الشارقة. (تصوير: هيفاء بهزاد ـ الرؤية)
  • تراحم ـ دبي. (تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية)
  • Tennis - French Open - Roland Garros, Paris, France - June 5, 2017 France's Gael Monfils in action during his fourth round match against Switzerland's Stanislas Wawrinka Reuters / Benoit Tessier
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  • Indian labourers work at a brick manufacturing factory situated on the outskirts of Bangalore on June 3, 2017. / AFP PHOTO / MANJUNATH KIRAN
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