  • استمتاع في اللعب ـ عجمان. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
  • لحظة تأمل على الشاطئ ـ عجمان. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
  • يتفحص البطيخ في السوق ـ دبي. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
  • يرعى قطيعاً من الإبل ـ العين. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
  • يجمع الكرتون أثناء عمله ـ أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
  • في طريق العودة من المدرسة ـ أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
  • سمكة ملونة تتغذى على الشعاب المرجانية .. صورة التقطها باحثون في جامعة في تاونزفيل، كوينزلاند ـ أستراليا (رويترز)
  • مركز آرت بروت غوجينغ أول مجمع ثقافي يركز على تقاطع الفن والعلاج النفسي في قرية ماريا غوجينغ شمال فيينا ـ النمسا (تصوير: جو كلمار ـ أ ف ب)
  • وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون يقبل تحدياً من محارب الماوري أثناء الترحيب به في بريمير هاوس في ويلينغتون. (تصوير: مارتي ملفيل ـ أ ف ب)
  • غايل مونفيلس في مباراته ضد ستانيسلاس فافرينكا في بطولة رولان غاروس ـ باريس. تصوير: بينوا تيسيرـ رويترز
  • احتفال الجماهيرعقب المباراة الثانية في الدوري الأمريكي لكرة السلة بين فريقي غولدن ستايت ووريورز وكليفلاند كافالييرز على قاعة أوراكل.تصوير: كيلي كوكس ـ أ ف ب
  • غروب الشمس على بحر الأدرياتيك قرب مدينة فلور الألبانية. تصوير: جنت شكولاكو ـ أ ف ب
  • يرسم ببراءة الأطفال خط النهاية وفق تخيله قبل بدء سباق للسرعة في دوفر الألمانية مخصص لمرضى التوحد. تصوير: كريس تروتمان – أ ف ب
  • حالة من البهجة ومجسم لكائن فضائي في حفل موسيقي تشهده جزيرة راندال نيويورك. تصوير: أنجيلا ويز ـ أ ف ب
  • شاحنات تحمل حاويات بضائع مستوردة تستعد لمغادرة ميناء مانيلا في الفلبين. تصوير: إيريك دي كاسترو ـ رويترز.
  • متسوقون يتفحصون أسماك الكود في سوق الدوري في مدينة نيوبورت كاليفورنيا. تصوير: فريدريك براون ـ أ ف ب .
  • متسوقون يتفحصون منتجات في منفذ بيع كوانجوبوك في عاصمة كوريا الشمالية بيونغ يانغ. تصوير: إيد جونزـ أ ف ب.
  • يستمتعون بالصيد وقت الغروب ـ رأس الخيمة. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
  • يقضي وقته في تلاوة كتاب الله ـ الشارقة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
  • آلاف من عشاق موسيقى الروك يستمتعون بأداء فرقة Sum 41 ضمن مهرجان يتحدى التهديدات الإرهابية في نوربرغ الألمانية. تصوير: توماس فري ـ أ ف ب
  • مرح بين السماء والأرض أداته لعبة الترامبولين في مهرجان ثقافي تقليدي تشهده مدينة مينسك في بيلاروسيا. تصوير: سيرجي جابون ـ أ ف ب
  • لحظة أمومة لم يعكر صفوها اختلاف الألوان بين خروف وليد يعاني تحولاً جينياً في حديقة حيوان شيبا ـ طوكيو. تصوير: كازوهيرو نوجي ـ أ ف ب
  • هدف وحسرة .. من مباراة المنتخب الأمريكي للشباب أمام نظيره الفنزويلي في كوريا الجنوبية ـ أ ف ب
  • خطوات حذرة ـ عجمان. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
  • عندما تكون الطمأنينة ـ أبوظبي. تصوير: محمد بدرالدين ـ الرؤية
  • درس تعليمي ـ أبوظبي. تصوير: محمد بدرالدين ـ الرؤية
  • تاجر رمال في قرية لايجباريغا النيجيرية يجلس أمام منزل صدرت الأوامر بإزالته. تصوير: بايوس ايكيبي ـ أ ف ب
  • مزارعة تجفف حصاد الأرز في قرية موريغاون في ولاية اسام الهندية. تصوير: بايجو بوروـ أ ف ب
  • يعملن في مصنع للطوب في أحد أحياء مدينة بنغالور الهندية. تصوير: مانجوناث كيران ـ أ ف ب
  • مهارة ودقة ـ أبوظبي. تصوير: محمد بدرالدين ـ الرؤية
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  • A colorful reef fish called a tubelip wrasse is seen feeding on coral in this undated photo released by James Cook University researchers in Townsville, Queensland, Australia on June 5, 2017. Courtesy Victor Huertas and David Bellwood/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. EDITORIAL USE ONLY. NO RESALES. NO ARCHIVE. MANDATORY CREDIT.
  • Peer Alexander works on his painting at Art Brut Center Gugging in Maria Gugging, Austria on May 16, 2017. Art Brut Center Gugging is a cultural complex located in Maria Gugging, a village north of Vienna, that focuses on the intersection of art and psychiatric treatment. / AFP PHOTO / JOE KLAMAR
  • US Secretary of State Rex Tillerson (C bottom) accepts a challenge from a Maori warrior during a Maori welcome at Premiere House in Wellington on June 6, 2017. / AFP PHOTO / Marty MELVILLE
  • Tennis - French Open - Roland Garros, Paris, France - June 5, 2017 France's Gael Monfils in action during his fourth round match against Switzerland's Stanislas Wawrinka Reuters / Benoit Tessier
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  • Indian labourers work at a brick manufacturing factory situated on the outskirts of Bangalore on June 3, 2017. / AFP PHOTO / MANJUNATH KIRAN
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