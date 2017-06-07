  • في الطريق لأداء الفرض ـ الشارقة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
  • أناشيد وابتهالات دينية من فرقة الحضرة التونسية ضمن مهرجان لا مدينة في تونس. تصوير: محمد ميسارا ـ إي بي إيه
  • أطفال من كوريا الشمالية يستعدون لفقرات استعراضية في بيونغ يانغ. تصوير: إيد جونز ـ أ ف ب
  • استعراض لمهارة التوازن والرشاقة مع أداء جمالي ضمن مسابقة للجمباز في برلين ـ ألمانيا. تصوير: آدم بيري – أ ف ب
  • حوارٌ على منصات متحركة ـ أم القيوين. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
  • إتقان في أداء العمل ـ دبي. تصوير: عارف رضا ـ الرؤية
  • تشذيبٌ من أجل منظر أجمل ـ أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
  • رحمة ورفق وإحسان ـ عجمان. تصوير: عارف رضا ـ الرؤية
  • الخُضرة وجمال الطبيعة محفزات للتصوير ـ الشارقة. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
  • غفوة ريثما يصل الزبائن ـ الفجيرة. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
  • نزهة شاطئية بصحبة العائلة ـ الشارقة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
  • دعاء وابتهال ـ الشارقة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
  • يلهو على طريقته الخاصة ـ عجمان. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
  • استعدادات ما قبل الإفطار ـ الشارقة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
  • أربعة أفراخ بومة تستكشف الحياة من فوق غصن شجرة في قرية فيجونوشتشي قرب مينسك – بيلاروسيا. تصوير: سيرجي جابون ـ أ ف ب
  • زوار داخل تكوين فني أبدعه الفنان الياباني يايوي كوسوما تحت عنوان «أرواح اليقطين» في الغاليري الوطني ـ سنغافورة. تصوير: رسلان رحمان ـ أ ف ب
  • شموع وابتهالات وصور بالظل والضوء في قرية إلروكيو الأندلسية. تصوير: جورج جوريرو ـ أ ف ب
  • يوزع وجبات الإفطار ـ الشارقة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
  • وسط الطريق ـ الشارقة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
  • استمتاع في اللعب ـ عجمان. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
  • لحظة تأمل على الشاطئ ـ عجمان. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
  • يتفحص البطيخ في السوق ـ دبي. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
  • يرعى قطيعاً من الإبل ـ العين. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
  • يجمع الكرتون أثناء عمله ـ أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
  • في طريق العودة من المدرسة ـ أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
  • سمكة ملونة تتغذى على الشعاب المرجانية .. صورة التقطها باحثون في جامعة في تاونزفيل، كوينزلاند ـ أستراليا (رويترز)
  • مركز آرت بروت غوجينغ أول مجمع ثقافي يركز على تقاطع الفن والعلاج النفسي في قرية ماريا غوجينغ شمال فيينا ـ النمسا (تصوير: جو كلمار ـ أ ف ب)
  • وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون يقبل تحدياً من محارب الماوري أثناء الترحيب به في بريمير هاوس في ويلينغتون. (تصوير: مارتي ملفيل ـ أ ف ب)
  • غايل مونفيلس في مباراته ضد ستانيسلاس فافرينكا في بطولة رولان غاروس ـ باريس. تصوير: بينوا تيسيرـ رويترز
  • احتفال الجماهيرعقب المباراة الثانية في الدوري الأمريكي لكرة السلة بين فريقي غولدن ستايت ووريورز وكليفلاند كافالييرز على قاعة أوراكل.تصوير: كيلي كوكس ـ أ ف ب
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  • A colorful reef fish called a tubelip wrasse is seen feeding on coral in this undated photo released by James Cook University researchers in Townsville, Queensland, Australia on June 5, 2017. Courtesy Victor Huertas and David Bellwood/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. EDITORIAL USE ONLY. NO RESALES. NO ARCHIVE. MANDATORY CREDIT.
  • Peer Alexander works on his painting at Art Brut Center Gugging in Maria Gugging, Austria on May 16, 2017. Art Brut Center Gugging is a cultural complex located in Maria Gugging, a village north of Vienna, that focuses on the intersection of art and psychiatric treatment. / AFP PHOTO / JOE KLAMAR
  • US Secretary of State Rex Tillerson (C bottom) accepts a challenge from a Maori warrior during a Maori welcome at Premiere House in Wellington on June 6, 2017. / AFP PHOTO / Marty MELVILLE
  • Tennis - French Open - Roland Garros, Paris, France - June 5, 2017 France's Gael Monfils in action during his fourth round match against Switzerland's Stanislas Wawrinka Reuters / Benoit Tessier
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