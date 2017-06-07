- العودة بعد الاستزادة من الوقود ـ عجمان. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
- نظرات فضول ـ الشارقة. تصوير: عارف رضا ـ الرؤية
- العودة إلى الأعشاش بعد نهار طويل ـ دبي. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
- استمتاع بنسائم البحر قبل حلول الظلام ـ الشارقة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- في الطريق لأداء الفرض ـ الشارقة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- أناشيد وابتهالات دينية من فرقة الحضرة التونسية ضمن مهرجان لا مدينة في تونس. تصوير: محمد ميسارا ـ إي بي إيه
- أطفال من كوريا الشمالية يستعدون لفقرات استعراضية في بيونغ يانغ. تصوير: إيد جونز ـ أ ف ب
- استعراض لمهارة التوازن والرشاقة مع أداء جمالي ضمن مسابقة للجمباز في برلين ـ ألمانيا. تصوير: آدم بيري – أ ف ب
- حوارٌ على منصات متحركة ـ أم القيوين. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
- إتقان في أداء العمل ـ دبي. تصوير: عارف رضا ـ الرؤية
- تشذيبٌ من أجل منظر أجمل ـ أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
- رحمة ورفق وإحسان ـ عجمان. تصوير: عارف رضا ـ الرؤية
- الخُضرة وجمال الطبيعة محفزات للتصوير ـ الشارقة. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
- غفوة ريثما يصل الزبائن ـ الفجيرة. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
- نزهة شاطئية بصحبة العائلة ـ الشارقة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- دعاء وابتهال ـ الشارقة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- يلهو على طريقته الخاصة ـ عجمان. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
- استعدادات ما قبل الإفطار ـ الشارقة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- أربعة أفراخ بومة تستكشف الحياة من فوق غصن شجرة في قرية فيجونوشتشي قرب مينسك – بيلاروسيا. تصوير: سيرجي جابون ـ أ ف ب
- زوار داخل تكوين فني أبدعه الفنان الياباني يايوي كوسوما تحت عنوان «أرواح اليقطين» في الغاليري الوطني ـ سنغافورة. تصوير: رسلان رحمان ـ أ ف ب
- شموع وابتهالات وصور بالظل والضوء في قرية إلروكيو الأندلسية. تصوير: جورج جوريرو ـ أ ف ب
- يوزع وجبات الإفطار ـ الشارقة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- وسط الطريق ـ الشارقة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- استمتاع في اللعب ـ عجمان. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- لحظة تأمل على الشاطئ ـ عجمان. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- يتفحص البطيخ في السوق ـ دبي. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
- يرعى قطيعاً من الإبل ـ العين. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
- يجمع الكرتون أثناء عمله ـ أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
- في طريق العودة من المدرسة ـ أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
- سمكة ملونة تتغذى على الشعاب المرجانية .. صورة التقطها باحثون في جامعة في تاونزفيل، كوينزلاند ـ أستراليا (رويترز)