- يروي عطشه من بركة ماء ـ الشارقة. (تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية)
- وقت للقراءة ـ عجمان. (تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية)
- المغربي سفيان البقالي والجزائري بلال ثابتي يبلغان نهائي سباق 3 آلاف متر موانع ضمن بطولة العالم لألعاب القوى في لندن. تصوير: كريل كدريفستف ـ أ ف ب
- الممثلة جينا ديوان تاتوم لدى حضورها العرض الأول لأمازون «الرفيق المخبر» في هوليوود ـ كاليفورنيا. تصوير: ألبرتو إي رودريجيز ـ أف ب
- منافسة قوية بين طفلين على تناول أكبر كمية من البطيخ في مقاطعة خبى الصينية. تصوير: تشاينا ديلي
- يمارس رياضة فلاي بوردنغ وقت الغروب قرب قرية أولينيفكا ـ القرم. تصوير: بافل ريبروف ـ رويترز
- السويدي أرماند دوبلانتس أثناء منافسات القفز بالزانة ضمن بطولة العالم لألعاب القوى في لندن. (تصوير: كاي بافينباخ ـ رويترز)
- من منافسات سباق 300 متر رجال ضمن بطولة العالم لألعاب القوى في لندن. (تصوير: كريل كودرفاستف ـ أف ب)
- تعمل في مصنع سيارات لمجموعة رينو الفرنسية. تصوير: فاروق باتيش. أ ف ب
- صيانة شبكة أسلاك ضوئية علوية في إقليم شانخي الصيني. تصوير: رويترز
- انتعاش الماء ـ الشارقة. (تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية)
- لهو خطر ـ أبوظبي. (تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية)
- قفزة واحدة ـ عجمان. (تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية)
- إثارة وحماسة في سباق 800 متر ضمن بطولة العالم للألعاب القوى في لندن. تصوير: بين ستنسال ـ أ ف ب
- من منافسات بطولة تجديف بين مدينتي أريونداس وريباديسيا على نهر سيلا في مقاطعة أوستوريان الإسبانية. تصوير: سيزار مانسوـ أ ف ب
- تحليق فوق الماء ـ الشارقة. (تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية)
- رياضة رغم الشمس ـ دبي. (تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية)
- سياحة جبلية ـ رأس الخيمة. (تصوير: عارف رضا ـ الرؤية)
- توثيق للذكرى ـ الشارقة. (تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية)
- فقدت وظيفتها ـ الشارقة. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
- وجبة ـ الشارقة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- عبوات مياه على سرير ـ دبي. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
- أسلوب مبتكر لدرء وهج الشمس ـ الشارقة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- خبز للأسماك ـ الشارقة. تصوير : نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- مبابي يتعرض للإصابة في مباراة موناكو ضد تولوز ضمن افتتاح الدوري الفرنسي. (تصوير: أريك غايلارد ـ رويترز)
- تلوث بصري يزعج المارة و السكان في أبوظبي أمس. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
- جانب من منافسات بطولة العالم لألعاب القوى على ملعب لندن. تصوير: أدريان دينيس ـ أ ف ب
- توازن ولعب ـ عجمان. تصوير: هيفاء بهزاد ـ الرؤية
- حمولة زائدة ـ العين. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية