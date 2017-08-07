  • يروي عطشه من بركة ماء ـ الشارقة. (تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية)
  • وقت للقراءة ـ عجمان. (تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية)
  • المغربي سفيان البقالي والجزائري بلال ثابتي يبلغان نهائي سباق 3 آلاف متر موانع ضمن بطولة العالم لألعاب القوى في لندن. تصوير: كريل كدريفستف ـ أ ف ب
  • الممثلة جينا ديوان تاتوم لدى حضورها العرض الأول لأمازون «الرفيق المخبر» في هوليوود ـ كاليفورنيا. تصوير: ألبرتو إي رودريجيز ـ أف ب
  • منافسة قوية بين طفلين على تناول أكبر كمية من البطيخ في مقاطعة خبى الصينية. تصوير: تشاينا ديلي
  • يمارس رياضة فلاي بوردنغ وقت الغروب قرب قرية أولينيفكا ـ القرم. تصوير: بافل ريبروف ـ رويترز
  • السويدي أرماند دوبلانتس أثناء منافسات القفز بالزانة ضمن بطولة العالم لألعاب القوى في لندن. (تصوير: كاي بافينباخ ـ رويترز)
  • من منافسات سباق 300 متر رجال ضمن بطولة العالم لألعاب القوى في لندن. (تصوير: كريل كودرفاستف ـ أف ب)
  • تعمل في مصنع سيارات لمجموعة رينو الفرنسية. تصوير: فاروق باتيش. أ ف ب
  • صيانة شبكة أسلاك ضوئية علوية في إقليم شانخي الصيني. تصوير: رويترز
  • انتعاش الماء ـ الشارقة. (تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية)
  • لهو خطر ـ أبوظبي. (تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية)
  • قفزة واحدة ـ عجمان. (تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية)
  • إثارة وحماسة في سباق 800 متر ضمن بطولة العالم للألعاب القوى في لندن. تصوير: بين ستنسال ـ أ ف ب
  • من منافسات بطولة تجديف بين مدينتي أريونداس وريباديسيا على نهر سيلا في مقاطعة أوستوريان الإسبانية. تصوير: سيزار مانسوـ أ ف ب
  • تحليق فوق الماء ـ الشارقة. (تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية)
  • رياضة رغم الشمس ـ دبي. (تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية)
  • سياحة جبلية ـ رأس الخيمة. (تصوير: عارف رضا ـ الرؤية)
  • توثيق للذكرى ـ الشارقة. (تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية)
  • فقدت وظيفتها ـ الشارقة. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
  • وجبة ـ الشارقة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
  • عبوات مياه على سرير ـ دبي. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
  • أسلوب مبتكر لدرء وهج الشمس ـ الشارقة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
  • خبز للأسماك ـ الشارقة. تصوير : نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
  • مبابي يتعرض للإصابة في مباراة موناكو ضد تولوز ضمن افتتاح الدوري الفرنسي. (تصوير: أريك غايلارد ـ رويترز)
  • تلوث بصري يزعج المارة و السكان في أبوظبي أمس. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
  • جانب من منافسات بطولة العالم لألعاب القوى على ملعب لندن. تصوير: أدريان دينيس ـ أ ف ب
  • توازن ولعب ـ عجمان. تصوير: هيفاء بهزاد ـ الرؤية
  • حمولة زائدة ـ العين. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
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  • Soccer Football - Monaco vs Toulouse - Ligue 1 - Monaco - August 4, 2017 Monaco’s Kylian Mbappe in action with Toulouse's Kelvin Amian Adou REUTERS/Eric Gaillard TPX IMAGES OF THE DAY
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