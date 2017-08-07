- وقوف عشوائي – العين. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
- هروب من الحر ولهو بالكرة ـ عجمان. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- الممثلة الكندية سيريندا سوان لدى حضورها الدورة الصيفية لتلفزيون ABC في بيفرلي هيلز ـ كاليفورنيا. تصوير: تيبرينا هوبسون ـ أ ف ب
- تشويه ـ الشارقة. تصوير: عارف رضا ـ الرؤية
- الباندا يانغ يانغ محاطة بهدايا عيد الميلاد الأول لتأومها في حديقة حيوان شوينبرون ـ النمسا. تصوير: هاينز بيتر ـ رويترز
- معجبون في زي الرجل العنكبوت ينتظرون وصول الممثل توم هولاند لحضور العرض الأول لفيلم «الرجل العنكبوت .. العودة للوطن» في طوكيو ـ اليابان. تصوير: كيم كيونغ هون ـ رويترز
- عمل معلق ـ الذيد . تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- يعدل غترته ـ الشارقة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- يعمل في شركة مزارع أسماك السلمون في بحر بارنتس ـ روسيا. تصوير: ماكسيم زميف. أ ف ب.
- يعمل في موقع إنشائي في العاصمة الفلبينية مانيلا. تصوير: مود رسفان ـ أ ف ب.
- عمل واجتهاد ـ أم القيوين. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- لهو خطر ـ الشارقة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- مخالفة غريبة ـ الشارقة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- استراحة قبل الطيران – الشارقة. تصوير : جون كارغوليو ـ الرؤية
- وقت للكلأ ـ الذيد. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- تستجم على نافورة – الشارقة. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
- يروي عطشه من بركة ماء ـ الشارقة. (تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية)
- وقت للقراءة ـ عجمان. (تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية)
- المغربي سفيان البقالي والجزائري بلال ثابتي يبلغان نهائي سباق 3 آلاف متر موانع ضمن بطولة العالم لألعاب القوى في لندن. تصوير: كريل كدريفستف ـ أ ف ب
- الممثلة جينا ديوان تاتوم لدى حضورها العرض الأول لأمازون «الرفيق المخبر» في هوليوود ـ كاليفورنيا. تصوير: ألبرتو إي رودريجيز ـ أف ب
- منافسة قوية بين طفلين على تناول أكبر كمية من البطيخ في مقاطعة خبى الصينية. تصوير: تشاينا ديلي
- يمارس رياضة فلاي بوردنغ وقت الغروب قرب قرية أولينيفكا ـ القرم. تصوير: بافل ريبروف ـ رويترز
- السويدي أرماند دوبلانتس أثناء منافسات القفز بالزانة ضمن بطولة العالم لألعاب القوى في لندن. (تصوير: كاي بافينباخ ـ رويترز)
- من منافسات سباق 300 متر رجال ضمن بطولة العالم لألعاب القوى في لندن. (تصوير: كريل كودرفاستف ـ أف ب)
- تعمل في مصنع سيارات لمجموعة رينو الفرنسية. تصوير: فاروق باتيش. أ ف ب
- صيانة شبكة أسلاك ضوئية علوية في إقليم شانخي الصيني. تصوير: رويترز
- انتعاش الماء ـ الشارقة. (تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية)
- لهو خطر ـ أبوظبي. (تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية)
- قفزة واحدة ـ عجمان. (تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية)
- إثارة وحماسة في سباق 800 متر ضمن بطولة العالم للألعاب القوى في لندن. تصوير: بين ستنسال ـ أ ف ب