  • معاينة قبل الشراء – العين. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
  • القبعات البرتقالية كانت حاضرة بفوز الفريق الهولندي النسائي لكرة القدم ببطولة كأس أوروبا لكرة القدم للسيدات 2017 . تصوير: جون ثيس ـ أ ف ب
  • ثقة في ركوب الخيل – الفجيرة. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
  • أيادٍ للعون – العين. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
  • وقوف عشوائي – العين. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
  • هروب من الحر ولهو بالكرة ـ عجمان. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
  • الممثلة الكندية سيريندا سوان لدى حضورها الدورة الصيفية لتلفزيون ABC في بيفرلي هيلز ـ كاليفورنيا. تصوير: تيبرينا هوبسون ـ أ ف ب
  • تشويه ـ الشارقة. تصوير: عارف رضا ـ الرؤية
  • الباندا يانغ يانغ محاطة بهدايا عيد الميلاد الأول لتأومها في حديقة حيوان شوينبرون ـ النمسا. تصوير: هاينز بيتر ـ رويترز
  • معجبون في زي الرجل العنكبوت ينتظرون وصول الممثل توم هولاند لحضور العرض الأول لفيلم «الرجل العنكبوت .. العودة للوطن» في طوكيو ـ اليابان. تصوير: كيم كيونغ هون ـ رويترز
  • عمل معلق ـ الذيد . تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
  • يعدل غترته ـ الشارقة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
  • يعمل في شركة مزارع أسماك السلمون في بحر بارنتس ـ روسيا. تصوير: ماكسيم زميف. أ ف ب.
  • يعمل في موقع إنشائي في العاصمة الفلبينية مانيلا. تصوير: مود رسفان ـ أ ف ب.
  • عمل واجتهاد ـ أم القيوين. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
  • لهو خطر ـ الشارقة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
  • مخالفة غريبة ـ الشارقة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
  • استراحة قبل الطيران – الشارقة. تصوير : جون كارغوليو ـ الرؤية
  • وقت للكلأ ـ الذيد. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
  • تستجم على نافورة – الشارقة. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
  • يروي عطشه من بركة ماء ـ الشارقة. (تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية)
  • وقت للقراءة ـ عجمان. (تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية)
  • المغربي سفيان البقالي والجزائري بلال ثابتي يبلغان نهائي سباق 3 آلاف متر موانع ضمن بطولة العالم لألعاب القوى في لندن. تصوير: كريل كدريفستف ـ أ ف ب
  • الممثلة جينا ديوان تاتوم لدى حضورها العرض الأول لأمازون «الرفيق المخبر» في هوليوود ـ كاليفورنيا. تصوير: ألبرتو إي رودريجيز ـ أف ب
  • منافسة قوية بين طفلين على تناول أكبر كمية من البطيخ في مقاطعة خبى الصينية. تصوير: تشاينا ديلي
  • يمارس رياضة فلاي بوردنغ وقت الغروب قرب قرية أولينيفكا ـ القرم. تصوير: بافل ريبروف ـ رويترز
  • السويدي أرماند دوبلانتس أثناء منافسات القفز بالزانة ضمن بطولة العالم لألعاب القوى في لندن. (تصوير: كاي بافينباخ ـ رويترز)
  • من منافسات سباق 300 متر رجال ضمن بطولة العالم لألعاب القوى في لندن. (تصوير: كريل كودرفاستف ـ أف ب)
  • تعمل في مصنع سيارات لمجموعة رينو الفرنسية. تصوير: فاروق باتيش. أ ف ب
  • صيانة شبكة أسلاك ضوئية علوية في إقليم شانخي الصيني. تصوير: رويترز
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