- يعرقل انسيابية حركة السير – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
- يملأ كأساً من الماء ليروي ظمأه – دبي. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
- فنون وآثار العالم مجتمعة في لوفر أبوظبي أثناء افتتاحه أمس. تصوير: وام
- فنون وآثار العالم مجتمعة في لوفر أبوظبي أثناء افتتاحه أمس. تصوير: وام
- يبيع كرات بلاستيكية في شوارع مدينة لاهور الباكستانية وسط ضباب دخاني كثيف. تصوير: عارف علي ـ أ ف ب
- يعرضان سلال أسماك للبيع داخل مرفأ في منطقة باندا أتشيه ـ إندونيسيا. تصوير: غيدار محي الدين ـ أ ف ب
- وسط سوق عائم للأعشاب في منطقة سريناجارـ كشمير. تصوير: دانيش إسماعيل ـ رويترز
- فنون وآثار العالم مجتمعة في لوفر أبوظبي أثناء افتتاحه أمس. تصوير: وام
- فنون وآثار العالم مجتمعة في لوفر أبوظبي أثناء افتتاحه أمس. تصوير: وام
- فنون وآثار العالم مجتمعة في لوفر أبوظبي أثناء افتتاحه أمس. تصوير: وام
- فنون وآثار العالم مجتمعة في لوفر أبوظبي أثناء افتتاحه أمس. تصوير: وام
- مبارزة دولية لأصحاب الهمم في روما.تصوير: تيزيانا فاب ـ أ ف ب
- مرح على كورنيش عجمان. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- صورة للذكرى مع لوحة في متحف الفن المعاصر في جاكرتا. تصوير: جوه تشاي هين ـ أ ف ب
- المطربة الأمريكية كاتي بيري في حفل نظم في لوس أنجلوس. تصوير: كيفن وينتر ـ أ ف ب
- عمل إبداعي للشخصية الكرتونية دونالد داك التي تتفوق على ميكي ماوس في الشعبية لدى الألمان. برلين. تصوير: جون ماكدوغال ـ أ ف ب
- حمولة خطرة – عجمان. تصوير: عارف رضا ـ الرؤية
- عرقلة للسير – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
- حائك يصلح ملابس في حانوت في أحد شوارع العاصمة التايلاندية بانكوك وسط توقعات بوصول نسبة النمو الاقتصادي إلى 4 في المئة العام الجاري. «إي بي ايه».
- عمال في موقع بناء في العاصمة الإندونيسية جاكرتا وسط توقعات بنمو الناتج المحلي 5.26 في المئة العام المقبل. «إي بي ايه».
- موظف بنك في ولاية اسام الهندية يعد عملات من فئتي 500 و1000 روبية وسط نتائج محبطة عن عدم فاعلية العملات الجديدة في وقف التهرب الضريبي. «أ ف ب».
- تواصل – عجمان. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- مجازفة – عجمان. تصوير: عارف رضا ـ الرؤية
- في معرض توظيف جامعة أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
- لقاء الأصدقاء – أبوظبي. تصوير: محمد بدرالدين ـ الرؤية
- نزهة عائلية على كورنيش عجمان. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- لهو على الرصيف – عجمان. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- انتظار – عجمان. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
- رحلة – أبوظبي. تصوير: محمد بدرالدين ـ الرؤية
- تدريب على لعب الكرة بالرأس في تدريبات منتخب هولندا في كاتويجك. تصوير: ريمكو دي وال ـ إي بي أيه