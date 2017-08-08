- قمامة في غير مكانها ـ أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
- استراحة ـ أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
- هدر المياه ـ أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
- حوار ـ أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
- سور محطم ـ الشارقة. تصوير: عارف رضا ـ الرؤية
- فتاتان وديك أثناء مسيرة لأعضاء منظمات حماية الحيوان وحركات بيئية في شوارع سان خوسيه ـ كاليفورنيا، مطالبين بإصلاح قانون رعاية الحيوان. (تصوير: إزيكيل بيسيرا ـ أ ف ب)
- تعامد رافعة مع القمر أثناء كسوف القمر الجزئي على بيروت ـ لبنان. (تصوير: جمال سعيدي ـ رويترز)
- مزارعو الزهور في مسيرة ضمن مهرجان سيليتيروس في دورته الستين، يحملون الزهور في الموكب السنوي في ميديلين ـ كولومبيا. (تصوير: فريدي بيلز، جواكين سارمينتو ـ رويترز، أ ف ب)
- معاينة قبل الشراء – العين. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
- القبعات البرتقالية كانت حاضرة بفوز الفريق الهولندي النسائي لكرة القدم ببطولة كأس أوروبا لكرة القدم للسيدات 2017 . تصوير: جون ثيس ـ أ ف ب
- ثقة في ركوب الخيل – الفجيرة. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
- أيادٍ للعون – العين. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
- وقوف عشوائي – العين. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
- هروب من الحر ولهو بالكرة ـ عجمان. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- الممثلة الكندية سيريندا سوان لدى حضورها الدورة الصيفية لتلفزيون ABC في بيفرلي هيلز ـ كاليفورنيا. تصوير: تيبرينا هوبسون ـ أ ف ب
- تشويه ـ الشارقة. تصوير: عارف رضا ـ الرؤية
- الباندا يانغ يانغ محاطة بهدايا عيد الميلاد الأول لتأومها في حديقة حيوان شوينبرون ـ النمسا. تصوير: هاينز بيتر ـ رويترز
- معجبون في زي الرجل العنكبوت ينتظرون وصول الممثل توم هولاند لحضور العرض الأول لفيلم «الرجل العنكبوت .. العودة للوطن» في طوكيو ـ اليابان. تصوير: كيم كيونغ هون ـ رويترز
- عمل معلق ـ الذيد . تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- يعدل غترته ـ الشارقة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- يعمل في شركة مزارع أسماك السلمون في بحر بارنتس ـ روسيا. تصوير: ماكسيم زميف. أ ف ب.
- يعمل في موقع إنشائي في العاصمة الفلبينية مانيلا. تصوير: مود رسفان ـ أ ف ب.
- عمل واجتهاد ـ أم القيوين. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- لهو خطر ـ الشارقة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- مخالفة غريبة ـ الشارقة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- استراحة قبل الطيران – الشارقة. تصوير : جون كارغوليو ـ الرؤية
- وقت للكلأ ـ الذيد. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- تستجم على نافورة – الشارقة. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
- يروي عطشه من بركة ماء ـ الشارقة. (تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية)
- وقت للقراءة ـ عجمان. (تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية)