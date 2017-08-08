قمامة في غير مكانها ـ أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية

مزارعو الزهور في مسيرة ضمن مهرجان سيليتيروس في دورته الستين، يحملون الزهور في الموكب السنوي في ميديلين ـ كولومبيا. (تصوير: فريدي بيلز، جواكين سارمينتو ـ رويترز، أ ف ب)