  • وجبة ـ عجمان. تصوير: عارف رضا ـ الرؤية
  • ملابس بالانتظار ـ الشارقة. (تصوير: عارف رضا ـ الرؤية)
  • الكوري الجنوبي جيونغ وانغ أثناء مشاركته بطولة الغولف للأستاذة 2017 في نورث كارولينا. تصوير: سام غرينوود ـ أ ف ب
  • لهو على طريقته ـ الشارقة. (تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية)
  • خطوات ـ الشارقة. تصوير : نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
  • فقدت وظيفتها ـ الشارقة. تصوير : عارف رضا ـ الرؤية
  • صانع عود تقليدي يحاول الحفاظ على هذه الحرف التاريخية في سوريا. تصوير: جوزيف إيد ـ أ ف ب
  • الممثلة الفرنسية ليزا هارتمان لدى حضورها عرض فيلم «ديوغتس 9» ضمن مهرجان لوكارنو الدولي في سويسرا. تصوير: أورس فلويلر ـ إي بي ايه
  • نسر في طريق العودة إلى صاحبه بعد تأدية عرض في حديقة تريبسدريل البرية ـ ألمانيا. تصوير: رونالد ويتك ـ إي بي ايه
  • بين الظلال ـ الشارقة. تصوير: عارف رضا ـ الرؤية
  • تلوث بصري ـ أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
  • تعمل في مصنع نسيج في إقليم شاندونغ الصيني. تصوير: أ ف ب
  • يروي عطشه ـ الشارقة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
  • قمامة في غير مكانها ـ أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
  • استراحة ـ أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
  • هدر المياه ـ أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
  • حوار ـ أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
  • سور محطم ـ الشارقة. تصوير: عارف رضا ـ الرؤية
  • فتاتان وديك أثناء مسيرة لأعضاء منظمات حماية الحيوان وحركات بيئية في شوارع سان خوسيه ـ كاليفورنيا، مطالبين بإصلاح قانون رعاية الحيوان. (تصوير: إزيكيل بيسيرا ـ أ ف ب)
  • تعامد رافعة مع القمر أثناء كسوف القمر الجزئي على بيروت ـ لبنان. (تصوير: جمال سعيدي ـ رويترز)
  • مزارعو الزهور في مسيرة ضمن مهرجان سيليتيروس في دورته الستين، يحملون الزهور في الموكب السنوي في ميديلين ـ كولومبيا. (تصوير: فريدي بيلز، جواكين سارمينتو ـ رويترز، أ ف ب)
  • معاينة قبل الشراء – العين. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
  • القبعات البرتقالية كانت حاضرة بفوز الفريق الهولندي النسائي لكرة القدم ببطولة كأس أوروبا لكرة القدم للسيدات 2017 . تصوير: جون ثيس ـ أ ف ب
  • ثقة في ركوب الخيل – الفجيرة. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
  • أيادٍ للعون – العين. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
  • وقوف عشوائي – العين. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
  • هروب من الحر ولهو بالكرة ـ عجمان. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
  • الممثلة الكندية سيريندا سوان لدى حضورها الدورة الصيفية لتلفزيون ABC في بيفرلي هيلز ـ كاليفورنيا. تصوير: تيبرينا هوبسون ـ أ ف ب
  • تشويه ـ الشارقة. تصوير: عارف رضا ـ الرؤية
  • الباندا يانغ يانغ محاطة بهدايا عيد الميلاد الأول لتأومها في حديقة حيوان شوينبرون ـ النمسا. تصوير: هاينز بيتر ـ رويترز
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  • Girls and a cock attend a march of independent rescuers and members of animal protection organizations and environmental movements through the streets of San Jose, on August 6, 2017, demanding the recently approved reform of the Animal Welfare Law 7451, which will punish with up to a year of jail to those who mistreat animals, to be complied. / AFP PHOTO / Ezequiel Becerra
  • A crane is seen while the moon rises during a partial lunar eclipse over Beirut, Lebanon August 7, 2017. REUTERS/ Jamal Saidi
  • Flower growers, known as silleteros, carry their flower arrangements during the annual flower parade in Medellin, Colombia, August 7, 2017. REUTERS/Fredy Builes
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