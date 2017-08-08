- ملابس بالانتظار ـ الشارقة. (تصوير: عارف رضا ـ الرؤية)
- الكوري الجنوبي جيونغ وانغ أثناء مشاركته بطولة الغولف للأستاذة 2017 في نورث كارولينا. تصوير: سام غرينوود ـ أ ف ب
- لهو على طريقته ـ الشارقة. (تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية)
- خطوات ـ الشارقة. تصوير : نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- فقدت وظيفتها ـ الشارقة. تصوير : عارف رضا ـ الرؤية
- صانع عود تقليدي يحاول الحفاظ على هذه الحرف التاريخية في سوريا. تصوير: جوزيف إيد ـ أ ف ب
- الممثلة الفرنسية ليزا هارتمان لدى حضورها عرض فيلم «ديوغتس 9» ضمن مهرجان لوكارنو الدولي في سويسرا. تصوير: أورس فلويلر ـ إي بي ايه
- نسر في طريق العودة إلى صاحبه بعد تأدية عرض في حديقة تريبسدريل البرية ـ ألمانيا. تصوير: رونالد ويتك ـ إي بي ايه
- بين الظلال ـ الشارقة. تصوير: عارف رضا ـ الرؤية
- تلوث بصري ـ أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
- تعمل في مصنع نسيج في إقليم شاندونغ الصيني. تصوير: أ ف ب
- يروي عطشه ـ الشارقة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- قمامة في غير مكانها ـ أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
- استراحة ـ أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
- هدر المياه ـ أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
- حوار ـ أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
- سور محطم ـ الشارقة. تصوير: عارف رضا ـ الرؤية
- فتاتان وديك أثناء مسيرة لأعضاء منظمات حماية الحيوان وحركات بيئية في شوارع سان خوسيه ـ كاليفورنيا، مطالبين بإصلاح قانون رعاية الحيوان. (تصوير: إزيكيل بيسيرا ـ أ ف ب)
- تعامد رافعة مع القمر أثناء كسوف القمر الجزئي على بيروت ـ لبنان. (تصوير: جمال سعيدي ـ رويترز)
- مزارعو الزهور في مسيرة ضمن مهرجان سيليتيروس في دورته الستين، يحملون الزهور في الموكب السنوي في ميديلين ـ كولومبيا. (تصوير: فريدي بيلز، جواكين سارمينتو ـ رويترز، أ ف ب)
- معاينة قبل الشراء – العين. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
- القبعات البرتقالية كانت حاضرة بفوز الفريق الهولندي النسائي لكرة القدم ببطولة كأس أوروبا لكرة القدم للسيدات 2017 . تصوير: جون ثيس ـ أ ف ب
- ثقة في ركوب الخيل – الفجيرة. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
- أيادٍ للعون – العين. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
- وقوف عشوائي – العين. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
- هروب من الحر ولهو بالكرة ـ عجمان. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- الممثلة الكندية سيريندا سوان لدى حضورها الدورة الصيفية لتلفزيون ABC في بيفرلي هيلز ـ كاليفورنيا. تصوير: تيبرينا هوبسون ـ أ ف ب
- تشويه ـ الشارقة. تصوير: عارف رضا ـ الرؤية
- الباندا يانغ يانغ محاطة بهدايا عيد الميلاد الأول لتأومها في حديقة حيوان شوينبرون ـ النمسا. تصوير: هاينز بيتر ـ رويترز
- معجبون في زي الرجل العنكبوت ينتظرون وصول الممثل توم هولاند لحضور العرض الأول لفيلم «الرجل العنكبوت .. العودة للوطن» في طوكيو ـ اليابان. تصوير: كيم كيونغ هون ـ رويترز