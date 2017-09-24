- غياب الرقابة الأسرية أبوظبي. تصوير: محمد بدرالدين ـ الرؤية
- داخل محل حلي نسائية في إقليم أمريتسار الهندي. تصوير: ناردين مانو ـ أ ف ب
- تبيع كميات معلبة من نبتة التنبول المنشطة وسط شارع في تايوان. تصوير: سام ييه ـ أ ف ب
- يفرغ حمولة شباك صيد المحار في جنوب كرواتيا. تصوير: ألفيس باركيس ـ أ ف ب
- سلوك سلبي ـ الشارقة. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
- مساعدة ـ أم القيوين. تصوير: عارف رضا ـ الرؤية
- قافلة جمال تهرب من الحر إلى بحر رأس الخيمة. تصوير: هيفاء بهزاد ـ الرؤية
- يلعبان كرة السلة أمام شعارات مؤيدة لاستقلال كاتالونيا عن إسبانيا. تصوير: إيف هيرمان ـ رويترز
- سقطت ففقدت معناها – أبوظبي. تصوير: محمد بدرالدين ـ الرؤية
- توثيق على البحر – عجمان. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- عبور من غير المنطقة المخصصة للمشاة – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
- من تدريبات منتخب البرازيل في ريو دي جانيرو.تصوير: مارسيلو ساياو ـ epa
- مخالفة صريحة – العين. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
- سيلفي وابتسامتان وحلم بحظ سعيد في مهرجان للحصاد تشهده سيؤول ـ كوريا الجنوبية. تصوير: إيد جونز ـ أ ف ب
- نظرة وداع للملاهي في ختام مهرجان فلكلوري ـ ميونيخ الألمانية. تصوير: كريستوف ستاشي ـ أ ف ب
- حقيبة يد لا تنبح أو تعض في أسبوع الموضة ـ باريس. تصوير: إيان لانجسدون ـ إي بي إيه
- هيكل عظمي متحرك في أسبوع الموضة ـ باريس. تصوير: إيا لانجسدون ـ إي بي إيه
- مودة ورحمة طفولية – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
- تشويه للمنظر العام – أم القيوين. تصوير: عارف رضا ـ الرؤية
- موظف في مستودع لشركة أمازون التي تواجه عاصفة من الانتقادات في أوروبا لعدم سداد الضرائب، ينقل طروداً في مدينة بوفيز الفرنسية. تصوير: يوان فالت ـ أ ف ب
- بائع جائل يقود دراجة محملة بالبضائع في العاصمة الفيتنامية هانواي التي سجلت 10.5 في المئة زيادة في مبيعات التجزئة. تصوير: ليونغ ثاي ـ إي بي إيه
- بائع بنادق هوائية إندونيسي ينتظر زبائنه في شارع بنجور وسط توقعات بنمو يفوق 5.5 في المئة العام الجاري.تصوير إيدي ويدا ـ أي بي أيه.
- سحر الغروب – العين. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
- في انتظار المساعدة – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
- ظلهما وهما في عجمان. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
- يلهوان على طريقتهما – عجمان. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- عبور خطر وعدم انتباه للطريق – العين. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
- رحلة وسط الجبال – العين. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
- وجبة هنية – الشارقة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- من مباراة بين كنساس سيتي وواشنطن ريدسكين ضمن دوري كرة القدم الأمريكية في كنساس. تصوير: جاي ستيغستاف ـ أ ف ب