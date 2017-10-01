ابتداءً من رؤيتنا لدور الإعلام المؤثر، الذي ينطلق من الإمارات إلى العالم، تخطو «الرؤية» خطوة…

كشف علمي مبهر يحدّد مسبقاً القابلية للإدمان، وهو ما يقرع ناقوس الحذر مبكراً أمام الأهالي، ويدفعهم…

سؤال لا يهدأ

متى تصل الكهرباء إلى أعمدة الإنارة في عدد من الشوارع الخارجية في الفجيرة، ولا سيما طريق المطار الخلفي؟ عبدالله محمد ـ الفجيرة