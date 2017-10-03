- من مباراة بين كنساس سيتي وواشنطن ريدسكين ضمن دوري كرة القدم الأمريكية في كنساس. تصوير: جاي ستيغستاف ـ أ ف ب
- نجم التنس الإسباني رفائيل نادال أثناء مباراته أمام لوكا بوي ضمن بطولة الصين المفتوحة للتنس. تصوير: وي يونغ ـ إي بي أيه
- يستلذ ببرودتها – العين. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
- بعد يوم حافل بالنشاط – الشارقة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- طيران جماعي – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
- يد حانية – عجمان. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
- وللغروب سحر – العين. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
- مجلس على الطريق – بني ياس. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
- وللصيد هواته – عجمان. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- مسنة يابانية تدفع عربة يد في منطقة سوجمو وسط العاصمة طوكيو. تصوير تورو هانوي ـ رويترز .
- رجل شرطة يحمل مستحضرات تجميل مقلدة في كمبوديا في عملية لتدمير 60 طناً من السلع المغشوشة. تصوير: تانغ سوثي ـ أ ف ب.
- حائك في ورشة للخياطة في إقليم بندا اتشيه في إندونيسيا التي ستسجل نمواً بنسبة 5.2 في المئة العام الجاري. تصوير: هوتلي سيمانجونتاك ـ إي بي أيه.
- وسط الطريق بلا رقيب – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
- لافتة تصرخ «كفى تهريجاً» دفاعاً عن حقوق الحيوان في مدينة ماكاتي الفلبينية. تصوير: مارك كريستسنو ـ أي بي إيه
- بصحبة الخيل ـ رأس الخيمة. تصوير: هيفاء بهزاد ـ الرؤية
- عبور خطر – أم القيوين. تصوير: هيفاء بهزاد ـ الرؤية
- بانتظار ما يهبه البحر ـ رأس الخيمة. تصوير: هيفاء بهزاد ـ الرؤية
- من أعلى السور – الشارقة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- استعدي وتزيني – الفجيرة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- السويدي كيم فانسترويم يتنافس ضمن بطولة العالم للجمباز في ملعب مونتريال الأولمبي. تصوير: إريك بولت-أ ف ب
- الجزائري هلال ميتيدجي يتنافس على جهاز التوازي ضمن بطولة العالم للجمباز الفني في ملعب مونتريال الأولمبي. تصوير: إريك بولت-أ ف ب
- لقمة عيش مشتركة – عجمان. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- مرح الأب لعيون الطفل – كلباء. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- ما عنده وقت – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
- ممشى في الذيد. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- غبرة – كلباء. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- شد حيلك – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
- لديها حلول بعدما نسيت المرآة – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
- أسود راقصة من الورق وألعاب فلكلورية للبيع استعداداً لكرنفال منتصف الخريف في شوارع هانوي ـ فيتنام. تصوير: لونج تاي ـ إي بي إيه
- استرخاء على غصن في مركز فاريتيز للأبحاث ـ بريون شرق فرنسا. تصوير: لويس فينانس ـ أ ف ب