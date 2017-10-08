  • إطلاق حمائم بيضاء تكريماً لضحايا إطلاق النار الشامل في مدينة لاس فيغاس. تصوير: درو أنجيرر ـ أ ف ب
  • استعراض هوائي وقت الغروب في أنيسي جنوب شرقي فرنسا. تصوير: كريستوف سيمون ـ أ ف ب
  • مشجعو جنوب أفريقيا ضد بوركينا فاسو. تصوير: سيفيو سيبيكو ـ رويترز
  • سرب في طريقه إلى استراحة خريفية في جزيرة شمال شرقي ألمانيا. تصوير: ستيفان سور ـ أ ف ب
  • نجومية طفل لم تمنعه الإصابة بمتلازمة داوني من المشاركة في عرض أزياء في مدريد. تصوير: جابرييل بويز ـ أ ف ب
  • حمولة زائدة – العين. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
  • استوقفه ما جاد به البحر – أم القيوين. تصوير: عارف رضا ـ الرؤية
  • صراع على الكرة أثناء مباراة بين فريقي تامبا باي بيكانيرز ونيو إنغلاند باتريوتس ضمن دوري كرة القدم الأمريكية في رايموند ـ أ ف ب
  • على كورنيش عجمان. تصوير: عارف رضا ـ الرؤية
  • لعب في الشارع – الشارقة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
  • يتفقدون خسائر البنية التحتية جراء إعصار نيت في كوستاريكا. جون كارلوس ـ رويترز
  • يصنع مصابيح خزفية للديكور المنزلي في أجمير ـ الهند. تصوير: هيمانشو شاراما ـ رويترز
  • داخل محل حصائر في سوق شعبي في منطقة تشناي الهندية. تصوير: أرون سانكار ـ أ ف ب
  • لهو طفولي – عجمان. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
  • محاولة للإمساك بسمكة – عجمان. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
  • محطة للاستراحة – الشارقة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
  • مخاطرة – عجمان. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
  • و للغروب سحر – الشارقة. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
  • خلية ساكنة ـ عجمان . تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
  • لوحة سقطت من مكانها – أبوظبي. تصوير: محمد بدر الدين ـ الرؤية
  • بمفردها من غير رقيب – أبوظبي. تصوير: محمد بدر الدين ـ الرؤية
  • عبور من مكان غير المخصص – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
  • يدفعان أشعة الشمس – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
  • تستعد لأداء فقرتها في كرنفال الضوء الذي تشهده ليدز ـ بريطانيا. تصوير: أولي سكارف ـ أ ف ب
  • قيلولة لثلاثة نمور سيبيرية في محمية هنجدوهيزي الصينية. تصوير: نيكولاس أسفوري ـ أ ف ب
  • مشروع هدف قاتل .. من مباراة بين أوتاوا سيناتورز وواشنطن كابيتالز ضمن دوري هوكي الجليد نسخة كندا. أ ف ب
  • وردة تخليداً لضحايا مهرجان لاس فيغاس. تصوير: روبين بيك ـ أ ف ب
  • من مباراة بين نيو إنغلاند باتريوت وتامبا باي بوكانييرز ضمن دوري كرة القدم الأمريكية في فلوريدا. تصوير: بريان بلانكو ـ أ ف ب
  • عبور خطر – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
  • مخاطرة – عجمان. تصوير: عارف رضا ـ الرؤية