- إطلاق حمائم بيضاء تكريماً لضحايا إطلاق النار الشامل في مدينة لاس فيغاس. تصوير: درو أنجيرر ـ أ ف ب
- استعراض هوائي وقت الغروب في أنيسي جنوب شرقي فرنسا. تصوير: كريستوف سيمون ـ أ ف ب
- مشجعو جنوب أفريقيا ضد بوركينا فاسو. تصوير: سيفيو سيبيكو ـ رويترز
- سرب في طريقه إلى استراحة خريفية في جزيرة شمال شرقي ألمانيا. تصوير: ستيفان سور ـ أ ف ب
- نجومية طفل لم تمنعه الإصابة بمتلازمة داوني من المشاركة في عرض أزياء في مدريد. تصوير: جابرييل بويز ـ أ ف ب
- حمولة زائدة – العين. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
- استوقفه ما جاد به البحر – أم القيوين. تصوير: عارف رضا ـ الرؤية
- صراع على الكرة أثناء مباراة بين فريقي تامبا باي بيكانيرز ونيو إنغلاند باتريوتس ضمن دوري كرة القدم الأمريكية في رايموند ـ أ ف ب
- على كورنيش عجمان. تصوير: عارف رضا ـ الرؤية
- لعب في الشارع – الشارقة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- يتفقدون خسائر البنية التحتية جراء إعصار نيت في كوستاريكا. جون كارلوس ـ رويترز
- يصنع مصابيح خزفية للديكور المنزلي في أجمير ـ الهند. تصوير: هيمانشو شاراما ـ رويترز
- داخل محل حصائر في سوق شعبي في منطقة تشناي الهندية. تصوير: أرون سانكار ـ أ ف ب
- لهو طفولي – عجمان. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
- محاولة للإمساك بسمكة – عجمان. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
- محطة للاستراحة – الشارقة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- مخاطرة – عجمان. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
- و للغروب سحر – الشارقة. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
- خلية ساكنة ـ عجمان . تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
- لوحة سقطت من مكانها – أبوظبي. تصوير: محمد بدر الدين ـ الرؤية
- بمفردها من غير رقيب – أبوظبي. تصوير: محمد بدر الدين ـ الرؤية
- عبور من مكان غير المخصص – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
- يدفعان أشعة الشمس – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
- تستعد لأداء فقرتها في كرنفال الضوء الذي تشهده ليدز ـ بريطانيا. تصوير: أولي سكارف ـ أ ف ب
- قيلولة لثلاثة نمور سيبيرية في محمية هنجدوهيزي الصينية. تصوير: نيكولاس أسفوري ـ أ ف ب
- مشروع هدف قاتل .. من مباراة بين أوتاوا سيناتورز وواشنطن كابيتالز ضمن دوري هوكي الجليد نسخة كندا. أ ف ب
- وردة تخليداً لضحايا مهرجان لاس فيغاس. تصوير: روبين بيك ـ أ ف ب
- من مباراة بين نيو إنغلاند باتريوت وتامبا باي بوكانييرز ضمن دوري كرة القدم الأمريكية في فلوريدا. تصوير: بريان بلانكو ـ أ ف ب
- عبور خطر – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
- مخاطرة – عجمان. تصوير: عارف رضا ـ الرؤية