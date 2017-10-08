  • سحر الغروب – الشارقة. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
  • سباق للسيارات التي تسير بالطاقة الشمسية في أستراليا. تصوير: مارك كولبي ـ أ ف ب
  • مسيرة فلكلورية في شوارع إندوني ـ جنوب أفريقيا. تصوير: راجيش جانتيلا ـ أ ف ب
  • هالة من الأضواء تشكل خلفية للمطربة أنجيل أولسن في حفل موسيقي في تكساس. تصوير: سوزان كورديرو ـ أ ف ب
  • اختار مكاناً غريباً لتصفح الموبايل – الشارقة. تصوير: عارف رضا ـ الرؤية
  • حمولة مخالفة – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
  • مساعدة على المشي – الشارقة. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
  • يستعين على الحر – أم القيوين. تصوير: عارف رضا ـ الرؤية
  • تسلية – العين. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
  • عملية تحميص حبوب البن في مصنع للقهوة في باندا آتشيه ـ إندونيسيا. تصوير: شيدر محي الدين ـ أ ف ب
  • لهْو شبابي – الشارقة. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
  • يحمل الدراجة بدل أن تحمله – الشارقة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
  • نزهة عند الغروب – عجمان. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
  • توثيق الطبيعة – الشارقة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
  • إطلاق حمائم بيضاء تكريماً لضحايا إطلاق النار الشامل في مدينة لاس فيغاس. تصوير: درو أنجيرر ـ أ ف ب
  • استعراض هوائي وقت الغروب في أنيسي جنوب شرقي فرنسا. تصوير: كريستوف سيمون ـ أ ف ب
  • مشجعو جنوب أفريقيا ضد بوركينا فاسو. تصوير: سيفيو سيبيكو ـ رويترز
  • سرب في طريقه إلى استراحة خريفية في جزيرة شمال شرقي ألمانيا. تصوير: ستيفان سور ـ أ ف ب
  • نجومية طفل لم تمنعه الإصابة بمتلازمة داوني من المشاركة في عرض أزياء في مدريد. تصوير: جابرييل بويز ـ أ ف ب
  • حمولة زائدة – العين. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
  • استوقفه ما جاد به البحر – أم القيوين. تصوير: عارف رضا ـ الرؤية
  • صراع على الكرة أثناء مباراة بين فريقي تامبا باي بيكانيرز ونيو إنغلاند باتريوتس ضمن دوري كرة القدم الأمريكية في رايموند ـ أ ف ب
  • على كورنيش عجمان. تصوير: عارف رضا ـ الرؤية
  • لعب في الشارع – الشارقة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
  • يتفقدون خسائر البنية التحتية جراء إعصار نيت في كوستاريكا. جون كارلوس ـ رويترز
  • يصنع مصابيح خزفية للديكور المنزلي في أجمير ـ الهند. تصوير: هيمانشو شاراما ـ رويترز
  • داخل محل حصائر في سوق شعبي في منطقة تشناي الهندية. تصوير: أرون سانكار ـ أ ف ب
  • لهو طفولي – عجمان. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
  • محاولة للإمساك بسمكة – عجمان. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
  • محطة للاستراحة – الشارقة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية