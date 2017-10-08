ابتداءً من رؤيتنا لدور الإعلام المؤثر، الذي ينطلق من الإمارات إلى العالم، تخطو «الرؤية» خطوة…

يتعاظم دور المعلِّم كلما تطورت المعرفة وتوسعت قنواتها. تختلف أدواته، وتصعب مهماته، ويشتد اتصاله بتلاميذه…

سؤال لا يهدأ

متى تصل الكهرباء إلى أعمدة الإنارة في عدد من الشوارع الخارجية في الفجيرة، ولا سيما طريق المطار الخلفي؟ عبدالله محمد ـ الفجيرة