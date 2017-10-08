- سحر الغروب – الشارقة. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
- سباق للسيارات التي تسير بالطاقة الشمسية في أستراليا. تصوير: مارك كولبي ـ أ ف ب
- مسيرة فلكلورية في شوارع إندوني ـ جنوب أفريقيا. تصوير: راجيش جانتيلا ـ أ ف ب
- هالة من الأضواء تشكل خلفية للمطربة أنجيل أولسن في حفل موسيقي في تكساس. تصوير: سوزان كورديرو ـ أ ف ب
- اختار مكاناً غريباً لتصفح الموبايل – الشارقة. تصوير: عارف رضا ـ الرؤية
- حمولة مخالفة – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
- مساعدة على المشي – الشارقة. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
- يستعين على الحر – أم القيوين. تصوير: عارف رضا ـ الرؤية
- تسلية – العين. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
- عملية تحميص حبوب البن في مصنع للقهوة في باندا آتشيه ـ إندونيسيا. تصوير: شيدر محي الدين ـ أ ف ب
- لهْو شبابي – الشارقة. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
- يحمل الدراجة بدل أن تحمله – الشارقة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- نزهة عند الغروب – عجمان. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- توثيق الطبيعة – الشارقة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- إطلاق حمائم بيضاء تكريماً لضحايا إطلاق النار الشامل في مدينة لاس فيغاس. تصوير: درو أنجيرر ـ أ ف ب
- استعراض هوائي وقت الغروب في أنيسي جنوب شرقي فرنسا. تصوير: كريستوف سيمون ـ أ ف ب
- مشجعو جنوب أفريقيا ضد بوركينا فاسو. تصوير: سيفيو سيبيكو ـ رويترز
- سرب في طريقه إلى استراحة خريفية في جزيرة شمال شرقي ألمانيا. تصوير: ستيفان سور ـ أ ف ب
- نجومية طفل لم تمنعه الإصابة بمتلازمة داوني من المشاركة في عرض أزياء في مدريد. تصوير: جابرييل بويز ـ أ ف ب
- حمولة زائدة – العين. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
- استوقفه ما جاد به البحر – أم القيوين. تصوير: عارف رضا ـ الرؤية
- صراع على الكرة أثناء مباراة بين فريقي تامبا باي بيكانيرز ونيو إنغلاند باتريوتس ضمن دوري كرة القدم الأمريكية في رايموند ـ أ ف ب
- على كورنيش عجمان. تصوير: عارف رضا ـ الرؤية
- لعب في الشارع – الشارقة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- يتفقدون خسائر البنية التحتية جراء إعصار نيت في كوستاريكا. جون كارلوس ـ رويترز
- يصنع مصابيح خزفية للديكور المنزلي في أجمير ـ الهند. تصوير: هيمانشو شاراما ـ رويترز
- داخل محل حصائر في سوق شعبي في منطقة تشناي الهندية. تصوير: أرون سانكار ـ أ ف ب
- لهو طفولي – عجمان. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
- محاولة للإمساك بسمكة – عجمان. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
- محطة للاستراحة – الشارقة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية