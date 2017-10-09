ابتداءً من رؤيتنا لدور الإعلام المؤثر، الذي ينطلق من الإمارات إلى العالم، تخطو «الرؤية» خطوة…

في زمن المعلومات الضخمة، لم تعد العملية التعليمية محصورة بين الطالب والمعلم، إدارة البيانات وتحليلها…

سؤال لا يهدأ

متى تصل الكهرباء إلى أعمدة الإنارة في عدد من الشوارع الخارجية في الفجيرة، ولا سيما طريق المطار الخلفي؟ عبدالله محمد ـ الفجيرة