  • قصر من رمال – عجمان. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
  • جانب من المشاركات في معرض جيتكس – دبي. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
  • جانب من المشاركات في معرض جيتكس – دبي. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
  • يد خبيرة تبدع آنية فخارية في حيدرآباد الهندية. تصوير: نواه سيلام ـ أ ف ب
  • فقرة أدائية وزي بالقش بمناسبة يوم الشتاء «ملانكا» في قرية أوكرانية. تصوير: أوليج بيترسيوك ـ أي بي إيه
  • لوحة فنية تزين جسد جاموسة وحشية في مهرجان يحتفي بتلك الحيوانات في فيتنام. تصوير: لونج تاي ـ إي بي إيه
  • جانب من منتدى المعلمين الدولي (قدوة) في أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
  • جانب من منتدى المعلمين الدولي (قدوة) في أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
  • جانب من منتدى المعلمين الدولي (قدوة) في أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
  • يرعى قطيع غنم في منطقة الألب ـ فرنسا. تصوير: آنا كريستين بوجولات ـ أ ف ب
  • تعرض منحوتات خزفية للديكور المنزلي في منطقة حيدر أباد ـ الهند. تصوير: نواه سيلام ـ أ ف ب
  • داخل وحدة لصهر الفولاذ في مصنع للصلب في ألمانيا. تصوير: فابيان بيمر ـ رويترز
  • وسط القراقير – عجمان. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
  • ركن مخالف – العين. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
  • وقت للراحة – الشارقة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
  • استجمام وظلال – عجمان. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
  • يلعبون كرة القدم في عرض الشارع في مدينة مونروفيا ـ ليبيريا. تصوير: أحمد جالانزو ـ إي بي أيه
  • سقوط على حين غرة للاعب وسط إنجلترا ديلي ألي ضد ليتوانيا. تصوير: أدريان دينيس ـ أ ف ب
  • صورة للذكرى – الشارقة. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
  • سحر الغروب – الشارقة. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
  • سباق للسيارات التي تسير بالطاقة الشمسية في أستراليا. تصوير: مارك كولبي ـ أ ف ب
  • مسيرة فلكلورية في شوارع إندوني ـ جنوب أفريقيا. تصوير: راجيش جانتيلا ـ أ ف ب
  • هالة من الأضواء تشكل خلفية للمطربة أنجيل أولسن في حفل موسيقي في تكساس. تصوير: سوزان كورديرو ـ أ ف ب
  • اختار مكاناً غريباً لتصفح الموبايل – الشارقة. تصوير: عارف رضا ـ الرؤية
  • حمولة مخالفة – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
  • مساعدة على المشي – الشارقة. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
  • يستعين على الحر – أم القيوين. تصوير: عارف رضا ـ الرؤية
  • عملية تحميص حبوب البن في مصنع للقهوة في باندا آتشيه ـ إندونيسيا. تصوير: شيدر محي الدين ـ أ ف ب
  • تسلية – العين. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
  • لهْو شبابي – الشارقة. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية