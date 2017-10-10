ابتداءً من رؤيتنا لدور الإعلام المؤثر، الذي ينطلق من الإمارات إلى العالم، تخطو «الرؤية» خطوة…

كيف يُقرأ السلام والتعايش إن لم يكن في صورة من الإمارات، واحة التنوع وقبول الآخر واستقباله؟ يستشعر…

سؤال لا يهدأ

متى تصل الكهرباء إلى أعمدة الإنارة في عدد من الشوارع الخارجية في الفجيرة، ولا سيما طريق المطار الخلفي؟ عبدالله محمد ـ الفجيرة