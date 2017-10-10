- يتأرجح على طريقته – العين. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
- جمعتهم الطبيعة من دون موعد على ضفاف المبزرة في العين. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
- سباق للسرعة في تدريبات منتخب البيرو.تصوير: ماريانا بازو ـ رويترز
- قصر من رمال – عجمان. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- جانب من المشاركات في معرض جيتكس – دبي. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
- جانب من المشاركات في معرض جيتكس – دبي. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
- يد خبيرة تبدع آنية فخارية في حيدرآباد الهندية. تصوير: نواه سيلام ـ أ ف ب
- فقرة أدائية وزي بالقش بمناسبة يوم الشتاء «ملانكا» في قرية أوكرانية. تصوير: أوليج بيترسيوك ـ أي بي إيه
- لوحة فنية تزين جسد جاموسة وحشية في مهرجان يحتفي بتلك الحيوانات في فيتنام. تصوير: لونج تاي ـ إي بي إيه
- جانب من منتدى المعلمين الدولي (قدوة) في أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
- جانب من منتدى المعلمين الدولي (قدوة) في أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
- جانب من منتدى المعلمين الدولي (قدوة) في أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
- يرعى قطيع غنم في منطقة الألب ـ فرنسا. تصوير: آنا كريستين بوجولات ـ أ ف ب
- تعرض منحوتات خزفية للديكور المنزلي في منطقة حيدر أباد ـ الهند. تصوير: نواه سيلام ـ أ ف ب
- داخل وحدة لصهر الفولاذ في مصنع للصلب في ألمانيا. تصوير: فابيان بيمر ـ رويترز
- وسط القراقير – عجمان. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- ركن مخالف – العين. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
- وقت للراحة – الشارقة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- استجمام وظلال – عجمان. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- يلعبون كرة القدم في عرض الشارع في مدينة مونروفيا ـ ليبيريا. تصوير: أحمد جالانزو ـ إي بي أيه
- سقوط على حين غرة للاعب وسط إنجلترا ديلي ألي ضد ليتوانيا. تصوير: أدريان دينيس ـ أ ف ب
- صورة للذكرى – الشارقة. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
- سحر الغروب – الشارقة. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
- سباق للسيارات التي تسير بالطاقة الشمسية في أستراليا. تصوير: مارك كولبي ـ أ ف ب
- مسيرة فلكلورية في شوارع إندوني ـ جنوب أفريقيا. تصوير: راجيش جانتيلا ـ أ ف ب
- هالة من الأضواء تشكل خلفية للمطربة أنجيل أولسن في حفل موسيقي في تكساس. تصوير: سوزان كورديرو ـ أ ف ب
- اختار مكاناً غريباً لتصفح الموبايل – الشارقة. تصوير: عارف رضا ـ الرؤية
- حمولة مخالفة – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
- مساعدة على المشي – الشارقة. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
- يستعين على الحر – أم القيوين. تصوير: عارف رضا ـ الرؤية