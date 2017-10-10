- صورة بثتها وكالة إي بي أيه اليوم الثلاثاء لنجم التنس الإسباني رافائيل نادال أثناء مباراة له أمام الكندي ميلوس راونيتش في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس يناير الماضي. تصوير: لوكاس كوش
- من مباراة بين شيكاغو بيرز ومينيسوتا فيكينغ ضمن دوري كرة القدم الأمريكية في شيكاغو. أ ف ب
- تواصل في الظل – الفجيرة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- صيانة وتنظيف – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
- هدر مياه -أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
- بائعة جائلة تعرض بضاعتها في أحد شوارع العاصمة الإندونيسية جاكرتا التي تتوقع نسبة نمو اقتصادي تجاوز 5.2 في المئة العام الجاري. إي بي أيه
- عامل يفرز الخيار الفرنسي على خط التعبئة في مصنع شركة ريتزل شمال غرب فرنسا. أ ف ب
- عامل صيني يحيك لعب الباندا في مصنع في مدينة ليانايانيانغ تمهيداً لتصديرها للأسواق الأوروبية والأمريكية. رويترز
- معاينة قبل الشراء – العين. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
- عرض مسرحي بالدمى لفرقة فرنسية في أحد شوارع جوادالاخارا ـ المكسيك. تصوير: يوليسيس رويز ـ إي بي إيه
- محاولة لصعود قطار متجه إلى ساحة الاحتفالات في تونجي قرب داكا ـ بنجلاديش. تصوير: مونيرول الام ـ أي بي إيه
- رسم غرافيتي للفنان الروسي أليكسي لازاريف في كراسنويارسك ـ سيبيريا. تصوير: إيليا نيموشين ـ رويترز
- تنوء بحمولتها – الفجيرة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- نظرة من خلف السور – عجمان. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- استعراض تقنيات في معرض جيتكس – دبي. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
- رماية إلكترونية في معرض جيتكس – دبي. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
- استرخاء وراحة – العين. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
- تنزه في حديقة مفتوحة – العين. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
- يتأرجح على طريقته – العين. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
- جمعتهم الطبيعة من دون موعد على ضفاف المبزرة في العين. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
- سباق للسرعة في تدريبات منتخب البيرو.تصوير: ماريانا بازو ـ رويترز
- قصر من رمال – عجمان. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- جانب من المشاركات في معرض جيتكس – دبي. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
- جانب من المشاركات في معرض جيتكس – دبي. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
- يد خبيرة تبدع آنية فخارية في حيدرآباد الهندية. تصوير: نواه سيلام ـ أ ف ب
- فقرة أدائية وزي بالقش بمناسبة يوم الشتاء «ملانكا» في قرية أوكرانية. تصوير: أوليج بيترسيوك ـ أي بي إيه
- لوحة فنية تزين جسد جاموسة وحشية في مهرجان يحتفي بتلك الحيوانات في فيتنام. تصوير: لونج تاي ـ إي بي إيه
- جانب من منتدى المعلمين الدولي (قدوة) في أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
- جانب من منتدى المعلمين الدولي (قدوة) في أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
- جانب من منتدى المعلمين الدولي (قدوة) في أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية