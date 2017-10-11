ابتداءً من رؤيتنا لدور الإعلام المؤثر، الذي ينطلق من الإمارات إلى العالم، تخطو «الرؤية» خطوة…

وُجدت الخدمات الإلكترونية للتيسير على الناس، واختصار أوقاتهم ورفع كفاءة الخدمة، إضافة إلى توفير الجهد…

سؤال لا يهدأ

متى تصل الكهرباء إلى أعمدة الإنارة في عدد من الشوارع الخارجية في الفجيرة، ولا سيما طريق المطار الخلفي؟ عبدالله محمد ـ الفجيرة