  • جلسة خاصة في بني ياس. تصوير: محمد بدرالدين ـ الرؤية
  • من مباراة كرة سلة بين فريقي يوتا غاز ولوس أنجلوس ليكرز في سالت لايك سيتي. تصوير: ريتشارد ماكسون ـ أ ف ب
  • صراع على الكرة أثناء مباراة بين منتخبي ماكو والهند ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس 2019 في بنغلور. تصوير: مانجيتاه كيران ـ أ ف ب
  • رفقاء في طريق العودة من المدرسة في عجمان. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
  • مدرب بايرن ميونيخ الجديد يوب هاينكز وسلفي مع أنصار النادي. تصوير: كريستوف ستاش ـ أ ف ب
  • دعم ومساعدة – أبوظبي. تصوير: محمد بدرالدين ـ الرؤية
  • ينقلون أجولة لبذور الكوكا في مصنع للكوكا في مدينة أوليجي في ولاية أندو – نيجيريا. (رويترز)
  • إيرانيات يتبضعن في سوق البازار القديم في العاصمة طهران الذي يعكس نبض اقتصاد البلاد. (إي بي إيه)
  • بائعة خضار وفاكهة تعد حصيلة البيع بالقرب من سوق الصرافة في العاصمة النيجيرية لاغوس. (رويترز)
  • جانب من مناشط مهرجان الشارقة السينمائي للطفل – الشارقة. تصوير: عارف رضا ـ الرؤية
  • جانب من مناشط مهرجان الشارقة السينمائي للطفل – الشارقة. تصوير: عارف رضا ـ الرؤية
  • سيارة الفريق الهولندي في تحدي السيارات بالطاقة الشمسية الذي تشهده أستراليا. تصوير: مارك كولبي ـ أ ف ب
  • جناح فرنسا ضيفة شرف معرض فرانكفورت الذي يحضره 180 من المفكرين الفرنسيين، وتشارك فيه 100 دولة. تصوير: دانييل رولاند ـ أ ف ب
  • بعيداً عن البروتوكول والرسميات .. رئيس تركمانستان يقدم كلباً محلياً من فصيلة الأباي إلى الرئيس الروسي بوتين في سوشي. تصوير: ماكسيم شيميتوف ـ أ ف ب
  • تشويه – أبوظبي. تصوير: محمد بدرالدين ـ الرؤية
  • ظلال وانتظار – أبوظبي. تصوير: محمد بدرالدين ـ الرؤية
  • استعراض سيارة شرطة في معرض جيتكس – دبي. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
  • معاينة روبوت في معرض جيتكس – دبي. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
  • نفايات مشوهة – عجمان. تصوير: عارف رضا ـ الرؤية
  • لهو على الرمال – الفجيرة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
  • صيانة – أم القيوين. تصوير: عارف رضا ـ الرؤية
  • وليمة جماعية – أم القيوين. تصوير: عارف رضا ـ الرؤية
  • روبن يعلن اعتزاله اللعب دولياً بعد إخفاق منتخب هولندا في الوصول إلى كأس العالم 2018 أمام السويد. تصوير: إمانويل دوناند ـ أ ف ب
  • صورة بثتها وكالة إي بي أيه اليوم الثلاثاء لنجم التنس الإسباني رافائيل نادال أثناء مباراة له أمام الكندي ميلوس راونيتش في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس يناير الماضي. تصوير: لوكاس كوش
  • من مباراة بين شيكاغو بيرز ومينيسوتا فيكينغ ضمن دوري كرة القدم الأمريكية في شيكاغو. أ ف ب
  • تواصل في الظل – الفجيرة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
  • صيانة وتنظيف – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
  • هدر مياه -أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
  • بائعة جائلة تعرض بضاعتها في أحد شوارع العاصمة الإندونيسية جاكرتا التي تتوقع نسبة نمو اقتصادي تجاوز 5.2 في المئة العام الجاري. إي بي أيه
  • عامل يفرز الخيار الفرنسي على خط التعبئة في مصنع شركة ريتزل شمال غرب فرنسا. أ ف ب