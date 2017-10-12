  • يعمل في موقع إنشائي في هونغ كونغ. تصوير: أنتوني والاس ـ أ ف ب
  • يبيع ملابس مستعملة في سوق شعبي في مدينة كيغالي ـ رواندا. تصوير: ديانا الهنداوي ـ نيويورك تايمز
  • طيور الهنا – أم القيوين. تصوير: عارف رضا ـ الرؤية
  • رياضة بصورة – الشارقة. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
  • الله يسهلها – العين. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
  • عبث في الإعلانات – الشارقة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
  • ترامب يحمل قائمة من السياسيين وهو يتحدث عن الإصلاح الضريبي في هاريسبرغ ـ الولايات المتحدة. تصوير: جوشوا روبرتس ـ رويترز
  • إطلالة – عجمان. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
  • إطلالة – عجمان. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
  • جلسة خاصة في بني ياس. تصوير: محمد بدرالدين ـ الرؤية
  • من مباراة كرة سلة بين فريقي يوتا غاز ولوس أنجلوس ليكرز في سالت لايك سيتي. تصوير: ريتشارد ماكسون ـ أ ف ب
  • صراع على الكرة أثناء مباراة بين منتخبي ماكو والهند ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس 2019 في بنغلور. تصوير: مانجيتاه كيران ـ أ ف ب
  • رفقاء في طريق العودة من المدرسة في عجمان. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
  • مدرب بايرن ميونيخ الجديد يوب هاينكز وسلفي مع أنصار النادي. تصوير: كريستوف ستاش ـ أ ف ب
  • دعم ومساعدة – أبوظبي. تصوير: محمد بدرالدين ـ الرؤية
  • ينقلون أجولة لبذور الكوكا في مصنع للكوكا في مدينة أوليجي في ولاية أندو – نيجيريا. (رويترز)
  • إيرانيات يتبضعن في سوق البازار القديم في العاصمة طهران الذي يعكس نبض اقتصاد البلاد. (إي بي إيه)
  • بائعة خضار وفاكهة تعد حصيلة البيع بالقرب من سوق الصرافة في العاصمة النيجيرية لاغوس. (رويترز)
  • جانب من مناشط مهرجان الشارقة السينمائي للطفل – الشارقة. تصوير: عارف رضا ـ الرؤية
  • جانب من مناشط مهرجان الشارقة السينمائي للطفل – الشارقة. تصوير: عارف رضا ـ الرؤية
  • سيارة الفريق الهولندي في تحدي السيارات بالطاقة الشمسية الذي تشهده أستراليا. تصوير: مارك كولبي ـ أ ف ب
  • جناح فرنسا ضيفة شرف معرض فرانكفورت الذي يحضره 180 من المفكرين الفرنسيين، وتشارك فيه 100 دولة. تصوير: دانييل رولاند ـ أ ف ب
  • بعيداً عن البروتوكول والرسميات .. رئيس تركمانستان يقدم كلباً محلياً من فصيلة الأباي إلى الرئيس الروسي بوتين في سوشي. تصوير: ماكسيم شيميتوف ـ أ ف ب
  • تشويه – أبوظبي. تصوير: محمد بدرالدين ـ الرؤية
  • ظلال وانتظار – أبوظبي. تصوير: محمد بدرالدين ـ الرؤية
  • استعراض سيارة شرطة في معرض جيتكس – دبي. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
  • معاينة روبوت في معرض جيتكس – دبي. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
  • نفايات مشوهة – عجمان. تصوير: عارف رضا ـ الرؤية
  • لهو على الرمال – الفجيرة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
  • صيانة – أم القيوين. تصوير: عارف رضا ـ الرؤية