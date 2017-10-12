- فوق رأسي وتحت قدمي – الفجيرة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- يداً بيد – الشارقة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- للشقاوة فنون – عجمان. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- تشييد – الذيد. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- على المدرسة – عجمان. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
- يعمل في موقع إنشائي في هونغ كونغ. تصوير: أنتوني والاس ـ أ ف ب
- يبيع ملابس مستعملة في سوق شعبي في مدينة كيغالي ـ رواندا. تصوير: ديانا الهنداوي ـ نيويورك تايمز
- طيور الهنا – أم القيوين. تصوير: عارف رضا ـ الرؤية
- رياضة بصورة – الشارقة. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
- الله يسهلها – العين. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
- عبث في الإعلانات – الشارقة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- ترامب يحمل قائمة من السياسيين وهو يتحدث عن الإصلاح الضريبي في هاريسبرغ ـ الولايات المتحدة. تصوير: جوشوا روبرتس ـ رويترز
- إطلالة – عجمان. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
- إطلالة – عجمان. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
- جلسة خاصة في بني ياس. تصوير: محمد بدرالدين ـ الرؤية
- من مباراة كرة سلة بين فريقي يوتا غاز ولوس أنجلوس ليكرز في سالت لايك سيتي. تصوير: ريتشارد ماكسون ـ أ ف ب
- صراع على الكرة أثناء مباراة بين منتخبي ماكو والهند ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس 2019 في بنغلور. تصوير: مانجيتاه كيران ـ أ ف ب
- رفقاء في طريق العودة من المدرسة في عجمان. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- مدرب بايرن ميونيخ الجديد يوب هاينكز وسلفي مع أنصار النادي. تصوير: كريستوف ستاش ـ أ ف ب
- دعم ومساعدة – أبوظبي. تصوير: محمد بدرالدين ـ الرؤية
- ينقلون أجولة لبذور الكوكا في مصنع للكوكا في مدينة أوليجي في ولاية أندو – نيجيريا. (رويترز)
- إيرانيات يتبضعن في سوق البازار القديم في العاصمة طهران الذي يعكس نبض اقتصاد البلاد. (إي بي إيه)
- بائعة خضار وفاكهة تعد حصيلة البيع بالقرب من سوق الصرافة في العاصمة النيجيرية لاغوس. (رويترز)
- جانب من مناشط مهرجان الشارقة السينمائي للطفل – الشارقة. تصوير: عارف رضا ـ الرؤية
- جانب من مناشط مهرجان الشارقة السينمائي للطفل – الشارقة. تصوير: عارف رضا ـ الرؤية
- سيارة الفريق الهولندي في تحدي السيارات بالطاقة الشمسية الذي تشهده أستراليا. تصوير: مارك كولبي ـ أ ف ب
- جناح فرنسا ضيفة شرف معرض فرانكفورت الذي يحضره 180 من المفكرين الفرنسيين، وتشارك فيه 100 دولة. تصوير: دانييل رولاند ـ أ ف ب
- بعيداً عن البروتوكول والرسميات .. رئيس تركمانستان يقدم كلباً محلياً من فصيلة الأباي إلى الرئيس الروسي بوتين في سوشي. تصوير: ماكسيم شيميتوف ـ أ ف ب
- تشويه – أبوظبي. تصوير: محمد بدرالدين ـ الرؤية
- ظلال وانتظار – أبوظبي. تصوير: محمد بدرالدين ـ الرؤية