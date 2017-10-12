- تزلج على الأمواج في مسابقة كويك سيلفر برو فرنسا 2017.تصوير: داميان بولينوت ـ أ ف ب
- صراع الأيادي في السلة بين ريال مدريد وأناضول أيفيس في دوري أبطال أوروبا.تصوير: سادات سونا ـ إي بي أيه
- الشمس حارة – عجمان. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
- عدم احترام الطريق – دبي. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
- يا بحر – الشارقة. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
- العطش قاتل – عجمان. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- فوق رأسي وتحت قدمي – الفجيرة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- لحظات مرح في صالة تزلج ـ نيويورك. تصوير: آبي بار ـ أ ف ب
- يطعم حمامة في متنزه ستادبارك ـ فيينا. تصوير: جوي كلامار ـ أ ف ب
- بطة على حافة بركة في برلين ـ ألمانيا. تصوير: أومر ميسينجر ـ epa
- يداً بيد – الشارقة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- للشقاوة فنون – عجمان. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- تشييد – الذيد. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- على المدرسة – عجمان. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
- يعمل في موقع إنشائي في هونغ كونغ. تصوير: أنتوني والاس ـ أ ف ب
- يبيع ملابس مستعملة في سوق شعبي في مدينة كيغالي ـ رواندا. تصوير: ديانا الهنداوي ـ نيويورك تايمز
- طيور الهنا – أم القيوين. تصوير: عارف رضا ـ الرؤية
- رياضة بصورة – الشارقة. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
- الله يسهلها – العين. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
- عبث في الإعلانات – الشارقة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- ترامب يحمل قائمة من السياسيين وهو يتحدث عن الإصلاح الضريبي في هاريسبرغ ـ الولايات المتحدة. تصوير: جوشوا روبرتس ـ رويترز
- إطلالة – عجمان. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
- إطلالة – عجمان. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
- جلسة خاصة في بني ياس. تصوير: محمد بدرالدين ـ الرؤية
- من مباراة كرة سلة بين فريقي يوتا غاز ولوس أنجلوس ليكرز في سالت لايك سيتي. تصوير: ريتشارد ماكسون ـ أ ف ب
- صراع على الكرة أثناء مباراة بين منتخبي ماكو والهند ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس 2019 في بنغلور. تصوير: مانجيتاه كيران ـ أ ف ب
- رفقاء في طريق العودة من المدرسة في عجمان. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- مدرب بايرن ميونيخ الجديد يوب هاينكز وسلفي مع أنصار النادي. تصوير: كريستوف ستاش ـ أ ف ب
- دعم ومساعدة – أبوظبي. تصوير: محمد بدرالدين ـ الرؤية
- ينقلون أجولة لبذور الكوكا في مصنع للكوكا في مدينة أوليجي في ولاية أندو – نيجيريا. (رويترز)