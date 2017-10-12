  • تزلج على الأمواج في مسابقة كويك سيلفر برو فرنسا 2017.تصوير: داميان بولينوت ـ أ ف ب
  • صراع الأيادي في السلة بين ريال مدريد وأناضول أيفيس في دوري أبطال أوروبا.تصوير: سادات سونا ـ إي بي أيه
  • الشمس حارة – عجمان. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
  • عدم احترام الطريق – دبي. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
  • يا بحر – الشارقة. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
  • العطش قاتل – عجمان. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
  • فوق رأسي وتحت قدمي – الفجيرة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
  • لحظات مرح في صالة تزلج ـ نيويورك. تصوير: آبي بار ـ أ ف ب
  • يطعم حمامة في متنزه ستادبارك ـ فيينا. تصوير: جوي كلامار ـ أ ف ب
  • بطة على حافة بركة في برلين ـ ألمانيا. تصوير: أومر ميسينجر ـ epa
  • يداً بيد – الشارقة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
  • للشقاوة فنون – عجمان. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
  • تشييد – الذيد. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
  • على المدرسة – عجمان. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
  • يعمل في موقع إنشائي في هونغ كونغ. تصوير: أنتوني والاس ـ أ ف ب
  • يبيع ملابس مستعملة في سوق شعبي في مدينة كيغالي ـ رواندا. تصوير: ديانا الهنداوي ـ نيويورك تايمز
  • طيور الهنا – أم القيوين. تصوير: عارف رضا ـ الرؤية
  • رياضة بصورة – الشارقة. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
  • الله يسهلها – العين. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
  • عبث في الإعلانات – الشارقة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
  • ترامب يحمل قائمة من السياسيين وهو يتحدث عن الإصلاح الضريبي في هاريسبرغ ـ الولايات المتحدة. تصوير: جوشوا روبرتس ـ رويترز
  • إطلالة – عجمان. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
  • إطلالة – عجمان. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
  • جلسة خاصة في بني ياس. تصوير: محمد بدرالدين ـ الرؤية
  • من مباراة كرة سلة بين فريقي يوتا غاز ولوس أنجلوس ليكرز في سالت لايك سيتي. تصوير: ريتشارد ماكسون ـ أ ف ب
  • صراع على الكرة أثناء مباراة بين منتخبي ماكو والهند ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس 2019 في بنغلور. تصوير: مانجيتاه كيران ـ أ ف ب
  • رفقاء في طريق العودة من المدرسة في عجمان. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
  • مدرب بايرن ميونيخ الجديد يوب هاينكز وسلفي مع أنصار النادي. تصوير: كريستوف ستاش ـ أ ف ب
  • دعم ومساعدة – أبوظبي. تصوير: محمد بدرالدين ـ الرؤية
  • ينقلون أجولة لبذور الكوكا في مصنع للكوكا في مدينة أوليجي في ولاية أندو – نيجيريا. (رويترز)