  • على أطلال المياه – عجمان. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
  • براءة ملعبها الرصيف – العين. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
  • تشويه بالملابس – أبوظبي . تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
  • سؤال في مجسم – أبوظبي . تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
  • تحمل حصاد قطاف قطن في مدينة جلال أباد ـ أفغانستان. تصوير: غلام الله حبيبي ـ إ ب أ
  • داخل وحدة لصناعة الحرير من شرانق دود القز في الصين. تصوير: رويترز
  • تصنع دمى للتصدير استعداداً لموسم أعياد الميلاد ـ إقليم جيانغ سو الصيني. تصوير: أ ف ب
  • يمضي الوقت على طريقته – الشارقة. تصوير: عارف رضا ـ الرؤية
  • مظلات بلون الفرح – الشارقة. تصوير: عارف رضا ـ الرؤية
  • استجمام بين الصخور – الشارقة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
  • مخالفة واضحة – أبوظبي . تصوير: محمد بدرالدين ـ الرؤية
  • علم أمريكي يعلق على بقايا حرائق الغابات الضخمة التي اجتاحت كاليفورنيا. تصوير: جوش إديلسون ـ أ ف ب
  • تزلج على الأمواج في مسابقة كويك سيلفر برو فرنسا 2017.تصوير: داميان بولينوت ـ أ ف ب
  • صراع الأيادي في السلة بين ريال مدريد وأناضول أيفيس في دوري أبطال أوروبا.تصوير: سادات سونا ـ إي بي أيه
  • الشمس حارة – عجمان. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
  • عدم احترام الطريق – دبي. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
  • يا بحر – الشارقة. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
  • العطش قاتل – عجمان. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
  • فوق رأسي وتحت قدمي – الفجيرة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
  • لحظات مرح في صالة تزلج ـ نيويورك. تصوير: آبي بار ـ أ ف ب
  • يطعم حمامة في متنزه ستادبارك ـ فيينا. تصوير: جوي كلامار ـ أ ف ب
  • بطة على حافة بركة في برلين ـ ألمانيا. تصوير: أومر ميسينجر ـ epa
  • يداً بيد – الشارقة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
  • للشقاوة فنون – عجمان. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
  • تشييد – الذيد. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
  • على المدرسة – عجمان. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
  • يعمل في موقع إنشائي في هونغ كونغ. تصوير: أنتوني والاس ـ أ ف ب
  • يبيع ملابس مستعملة في سوق شعبي في مدينة كيغالي ـ رواندا. تصوير: ديانا الهنداوي ـ نيويورك تايمز
  • طيور الهنا – أم القيوين. تصوير: عارف رضا ـ الرؤية
  • رياضة بصورة – الشارقة. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية