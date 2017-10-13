- ليس مكانها الرصيف – عجمان. تصوير: عارف رضا ـ الرؤية
- فيل أبيض يشارك في تأبين ملك تايلاند الراحل في أيوتايا. تصوير: روبرتو شميدت ـ أ ف ب
- معاينة لتكوين فني يحمل عنوان «غرق» يعرضه مهرجان الأضواء في براغ ـ التشيك. تصوير: مايكل سيزيك ـ أ ف ب
- تمثال بيكاسو معروضاً في متحف رينا صوفيا ـ مدريد. تصوير: لوكا بيرجيوفاني ـ إي بي إيه
- عمل يستدعي الحذر – أبوظبي . تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
- على أطلال المياه – عجمان. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
- براءة ملعبها الرصيف – العين. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
- تشويه بالملابس – أبوظبي . تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
- سؤال في مجسم – أبوظبي . تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
- تحمل حصاد قطاف قطن في مدينة جلال أباد ـ أفغانستان. تصوير: غلام الله حبيبي ـ إ ب أ
- داخل وحدة لصناعة الحرير من شرانق دود القز في الصين. تصوير: رويترز
- تصنع دمى للتصدير استعداداً لموسم أعياد الميلاد ـ إقليم جيانغ سو الصيني. تصوير: أ ف ب
- يمضي الوقت على طريقته – الشارقة. تصوير: عارف رضا ـ الرؤية
- مظلات بلون الفرح – الشارقة. تصوير: عارف رضا ـ الرؤية
- استجمام بين الصخور – الشارقة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- مخالفة واضحة – أبوظبي . تصوير: محمد بدرالدين ـ الرؤية
- علم أمريكي يعلق على بقايا حرائق الغابات الضخمة التي اجتاحت كاليفورنيا. تصوير: جوش إديلسون ـ أ ف ب
- تزلج على الأمواج في مسابقة كويك سيلفر برو فرنسا 2017.تصوير: داميان بولينوت ـ أ ف ب
- صراع الأيادي في السلة بين ريال مدريد وأناضول أيفيس في دوري أبطال أوروبا.تصوير: سادات سونا ـ إي بي أيه
- الشمس حارة – عجمان. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
- عدم احترام الطريق – دبي. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
- يا بحر – الشارقة. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
- العطش قاتل – عجمان. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- فوق رأسي وتحت قدمي – الفجيرة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- لحظات مرح في صالة تزلج ـ نيويورك. تصوير: آبي بار ـ أ ف ب
- يطعم حمامة في متنزه ستادبارك ـ فيينا. تصوير: جوي كلامار ـ أ ف ب
- بطة على حافة بركة في برلين ـ ألمانيا. تصوير: أومر ميسينجر ـ epa
- يداً بيد – الشارقة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- للشقاوة فنون – عجمان. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- تشييد – الذيد. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية