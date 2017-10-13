  • جانب من معرض جايتكس – دبي . تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
  • صراع ناري أثناء مباراة بين أريزونا كويتوس وديترويت وينغز ضمن دوري هوكي الجليد الأمريكي على ملعب جيلا ريفر أرينا في أريزونا. تصوير: مات كارتوزين ـ أ ف ب
  • من تدريبات أتلتيكو مدريد استعداداً لمباراته أمام برشلونة ضمن الليغا غداً السبت على ملعب واندا ميرتو بوليتانو في مدريد. تصوير: كيكو هيسكا ـ إي بي أيه
  • باتجاه البحر – عجمان. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
  • تجربة بنظارة المستقبل – دبي . تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
  • ليس مكانها الرصيف – عجمان. تصوير: عارف رضا ـ الرؤية
  • فيل أبيض يشارك في تأبين ملك تايلاند الراحل في أيوتايا. تصوير: روبرتو شميدت ـ أ ف ب
  • معاينة لتكوين فني يحمل عنوان «غرق» يعرضه مهرجان الأضواء في براغ ـ التشيك. تصوير: مايكل سيزيك ـ أ ف ب
  • تمثال لبيكاسو معروضاً في متحف رينا صوفيا ـ مدريد. تصوير: لوكا بيرجيوفاني ـ إي بي إيه
  • عمل يستدعي الحذر – أبوظبي . تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
  • على أطلال المياه – عجمان. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
  • براءة ملعبها الرصيف – العين. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
  • تشويه بالملابس – أبوظبي . تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
  • سؤال في مجسم – أبوظبي . تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
  • تحمل حصاد قطاف قطن في مدينة جلال أباد ـ أفغانستان. تصوير: غلام الله حبيبي ـ إ ب أ
  • داخل وحدة لصناعة الحرير من شرانق دود القز في الصين. تصوير: رويترز
  • تصنع دمى للتصدير استعداداً لموسم أعياد الميلاد ـ إقليم جيانغ سو الصيني. تصوير: أ ف ب
  • يمضي الوقت على طريقته – الشارقة. تصوير: عارف رضا ـ الرؤية
  • مظلات بلون الفرح – الشارقة. تصوير: عارف رضا ـ الرؤية
  • استجمام بين الصخور – الشارقة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
  • مخالفة واضحة – أبوظبي . تصوير: محمد بدرالدين ـ الرؤية
  • علم أمريكي يعلق على بقايا حرائق الغابات الضخمة التي اجتاحت كاليفورنيا. تصوير: جوش إديلسون ـ أ ف ب
  • تزلج على الأمواج في مسابقة كويك سيلفر برو فرنسا 2017.تصوير: داميان بولينوت ـ أ ف ب
  • صراع الأيادي في السلة بين ريال مدريد وأناضول أيفيس في دوري أبطال أوروبا.تصوير: سادات سونا ـ إي بي أيه
  • الشمس حارة – عجمان. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
  • عدم احترام الطريق – دبي. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
  • يا بحر – الشارقة. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
  • العطش قاتل – عجمان. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
  • فوق رأسي وتحت قدمي – الفجيرة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
  • لحظات مرح في صالة تزلج ـ نيويورك. تصوير: آبي بار ـ أ ف ب