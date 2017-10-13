صراع ناري أثناء مباراة بين أريزونا كويتوس وديترويت وينغز ضمن دوري هوكي الجليد الأمريكي على ملعب جيلا ريفر أرينا في أريزونا. تصوير: مات كارتوزين ـ أ ف ب