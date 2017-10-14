- ابتكر سلماً لبلوغ أوراق الأشجار – الشارقة. تصوير: عارف رضا ـ الرؤية
- مشغول بهاتفه النقال – الشارقة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- مشغول بأوراقه في بني ياس – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
- مع الكتاب والبحر فقط – عجمان. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- حادث مع آلة جز العشب – الشارقة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- نجم الغولف الإيطالي إنريكو دي نيتو أثناء النسخة الـ 74 من بطولة إيطاليا المفتوحة للغولف في مونزا. تصوير: ماتيو بازي ـ إي بي أيه
- منظر عام لمدخل ملعب الأنفيلد رود معقل فريق ليفربول قبل مباراة الأخير أمام مانشستر يونايتد ضمن البريميرليغ اليوم السبت. تصوير: كارل ريسين ـ رويترز
- بريد أيام زمان – الشارقة. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
- فريق من أشبال الباندا العملاقة للعرض أمام الزوار في حديقة حيوان بمقاطعة سشوان الصينية. تصوير: أ ف ب
- توثق بعدستها لوحة للفنان التركي كوبلو في معرض فني تنظمه كوالالمبور ـ ماليزيا. تصوير: أحمد يوسني ـ epa
- الفنانة الإندونيسية سيفول راحمان تضع اللمسات النهائية للوحتها مارلين في معرض إكسبو للفن في كوالالمبور. تصوير: أحمد يوسني ـ epa
- باب مفتوح .. خطر – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
- يركبون قطع سيارات داخل مصنع في مدينة أديلايد ـ أستراليا. تصوير: إ ب أ
- يقلبون أنقاض منزل ألتهمته حرائق دمرت نحو 3500 مسكن وشركة في كاليفورنيا. تصوير: أ ف ب
- عصفوران – عجمان. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- مهارة كروية – دبي. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
- تجاوز يتعدى على الرصيف – عجمان. تصوير: عارف رضا ـ الرؤية
- جمعتهم المائدة – الذيد. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- نبيل فقير لاعب ليون يحتفل بتسجيل هدف الفوز في الدقيقة 94 على موناكو في الدوري الفرنسي. أ ف ب
- ملصق لقط مفقود بين الأضرار الناجمة عن الحريق في كاليفورنيا. تصوير: إيليا نوفيلاج ـ أ ف ب
- حيلة مبتكرة لنقل عبوات المياه على دراجة – عجمان. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
- جانب من معرض جايتكس – دبي . تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
- صراع ناري أثناء مباراة بين أريزونا كويتوس وديترويت وينغز ضمن دوري هوكي الجليد الأمريكي على ملعب جيلا ريفر أرينا في أريزونا. تصوير: مات كارتوزين ـ أ ف ب
- من تدريبات أتلتيكو مدريد استعداداً لمباراته أمام برشلونة ضمن الليغا غداً السبت على ملعب واندا ميرتو بوليتانو في مدريد. تصوير: كيكو هيسكا ـ إي بي أيه
- باتجاه البحر – عجمان. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
- تجربة بنظارة المستقبل – دبي . تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
- ليس مكانها الرصيف – عجمان. تصوير: عارف رضا ـ الرؤية
- فيل أبيض يشارك في تأبين ملك تايلاند الراحل في أيوتايا. تصوير: روبرتو شميدت ـ أ ف ب
- معاينة لتكوين فني يحمل عنوان «غرق» يعرضه مهرجان الأضواء في براغ ـ التشيك. تصوير: مايكل سيزيك ـ أ ف ب
- تمثال لبيكاسو معروضاً في متحف رينا صوفيا ـ مدريد. تصوير: لوكا بيرجيوفاني ـ إي بي إيه