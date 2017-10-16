- إيكاردي لاعب إنتر يحتفل بهدف الفوز في مرمى ميلان ضمن الدوري الإيطالي في ميلانو ـ أ ف ب
- مشجعون صغار لساوثهامبتون الإنجليزي أثناء حضورهم مباراة فريقهم أمام نيوكاسل على ملعب سانت ماري ضمن البريميرليغ اليوم الأحد. تصوير: إيدي كيوه ـ رويترز
- من مباراة بين فريقي كاستر أولمبيك رغبي ومينستر ريغبي ضمن كأس الاتحاد للرغبي في كاستر جنوبي فرنسا. تصوير: ريمي غابلادا ـ أ ف ب
- قائمة بالنجمات ضحايا المنتج هارفي إينشتين المتهم بالتحرش التي عصفت بسمعة هوليوود وما زالت تكبر مثل كرة الثلج. تصوير: أ ف ب
- مودة وتعاطف في مظاهرة تضامن مع الحيوانات في كييف – أوكرانيا. ( تصوير سيرجي سوبنسكي – أ ف ب )
- شموع ورقصات فلكلورية تعبر عن الثقافة الهندية في دوربان – جنوب أفريقيا. ( تصوير راجيش جانتيلا – أ ف ب )
- حوار بين عدسة المعمري وثلاث قطط في العين. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
- وجهاً لوجه – الشارقة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- مساعدة على التأرجح – كلباء. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- يجلس مكان الزورق – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
- تجفف محاصيل زراعية في قرية صينية وسط إقليم جيانغشي. تصوير: رويترز
- تجمع خردوات من أنقاض مبنى في العاصمة الصينية بكين. تصوير: توماس بتر ـ رويترز
- يبيع أواني ومعدات منزلية في مخيم للاجئين في بنغلاديش. تصوير: منير زامان ـ أ ف ب
- فضول خطر – عجمان. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- رياضة على كتف الطريق – كلباء. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- تطوع للنظافة – الشارقة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- لهو وتسلق – عجمان. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- موديلات مختلفة من السيارات الرياضية بمناسبة الذكرى الـ 70 لسباق فيراري، في شيلي. تصوير: كارلوس فيرا ـ رويترز
- من مباراة كروز أزول ضد أمريكا ضمن الدوري المكسيكي لكرة القدم. تصوير: بيدرو باردو ـ أ ف ب
- ابتكر سلماً لبلوغ أوراق الأشجار – الشارقة. تصوير: عارف رضا ـ الرؤية
- مشغول بهاتفه النقال – الشارقة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- مشغول بأوراقه في بني ياس – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
- مع الكتاب والبحر فقط – عجمان. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- حادث مع آلة جز العشب – الشارقة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- نجم الغولف الإيطالي إنريكو دي نيتو أثناء النسخة الـ 74 من بطولة إيطاليا المفتوحة للغولف في مونزا. تصوير: ماتيو بازي ـ إي بي أيه
- منظر عام لمدخل ملعب الأنفيلد رود معقل فريق ليفربول قبل مباراة الأخير أمام مانشستر يونايتد ضمن البريميرليغ اليوم السبت. تصوير: كارل ريسين ـ رويترز
- بريد أيام زمان – الشارقة. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
- فريق من أشبال الباندا العملاقة للعرض أمام الزوار في حديقة حيوان بمقاطعة سشوان الصينية. تصوير: أ ف ب
- توثق بعدستها لوحة للفنان التركي كوبلو في معرض فني تنظمه كوالالمبور ـ ماليزيا. تصوير: أحمد يوسني ـ epa
- الفنانة الإندونيسية سيفول راحمان تضع اللمسات النهائية للوحتها مارلين في معرض إكسبو للفن في كوالالمبور. تصوير: أحمد يوسني ـ epa