  • مستقبل الغذاء في تجربة تشهدها مسابقة المهارات العالمية – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
  • جهاز مبتكر في مسابقة المهارات العالمية – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
  • براعة استخدام التقنية في مسابقة المهارات العالمية – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
  • ينقلون عناقيد الموز على متن دراجات نحو أسواق إقليم أسام الهندي. تصوير: بيجو بورو ـ أ ف ب
  • نقل مجاني للركاب في إطار تدابير حكومية لمواجهة إضراب سائقي عربات النقل الصغيرة في الفلبين. تصوير: إ ب أ
  • ينتقي خضاراً داخل محل تجاري في منطقة تشيجيانغ الصينية. تصوير: أ ف ب
  • عبور شاق – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
  • حوار آخر في الذيد. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
  • الوضع يحتاج إلى ذمة – الشارقة. تصوير: عارف رضا ـ الرؤية
  • صراع مع الموج – عجمان. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
  • إيكاردي لاعب إنتر يحتفل بهدف الفوز في مرمى ميلان ضمن الدوري الإيطالي في ميلانو ـ أ ف ب
  • مشجعون صغار لساوثهامبتون الإنجليزي أثناء حضورهم مباراة فريقهم أمام نيوكاسل على ملعب سانت ماري ضمن البريميرليغ اليوم الأحد. تصوير: إيدي كيوه ـ رويترز
  • من مباراة بين فريقي كاستر أولمبيك رغبي ومينستر ريغبي ضمن كأس الاتحاد للرغبي في كاستر جنوبي فرنسا. تصوير: ريمي غابلادا ـ أ ف ب
  • قائمة بالنجمات ضحايا المنتج هارفي إينشتين المتهم بالتحرش التي عصفت بسمعة هوليوود وما زالت تكبر مثل كرة الثلج. تصوير: أ ف ب
  • مودة وتعاطف في مظاهرة تضامن مع الحيوانات في كييف – أوكرانيا. ( تصوير سيرجي سوبنسكي – أ ف ب )
  • شموع ورقصات فلكلورية تعبر عن الثقافة الهندية في دوربان – جنوب أفريقيا. ( تصوير راجيش جانتيلا – أ ف ب )
  • حوار بين عدسة المعمري وثلاث قطط في العين. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
  • وجهاً لوجه – الشارقة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
  • مساعدة على التأرجح – كلباء. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
  • يجلس مكان الزورق – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
  • تجمع خردوات من أنقاض مبنى في العاصمة الصينية بكين. تصوير: توماس بتر ـ رويترز
  • تجفف محاصيل زراعية في قرية صينية وسط إقليم جيانغشي. تصوير: رويترز
  • يبيع أواني ومعدات منزلية في مخيم للاجئين في بنغلاديش. تصوير: منير زامان ـ أ ف ب
  • فضول خطر – عجمان. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
  • رياضة على كتف الطريق – كلباء. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
  • تطوع للنظافة – الشارقة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
  • لهو وتسلق – عجمان. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
  • موديلات مختلفة من السيارات الرياضية بمناسبة الذكرى الـ 70 لسباق فيراري، في شيلي. تصوير: كارلوس فيرا ـ رويترز
  • من مباراة كروز أزول ضد أمريكا ضمن الدوري المكسيكي لكرة القدم. تصوير: بيدرو باردو ـ أ ف ب
  • ابتكر سلماً لبلوغ أوراق الأشجار – الشارقة. تصوير: عارف رضا ـ الرؤية