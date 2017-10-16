- على قدك – الشارقة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- انتبه – الذيد. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- تحدٍ – الشارقة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- نظرة من الأعلى في خورفكان. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- يتفحص عينة في معرض العد التنازلي .. القضاء على الأمراض التي تهدد البشرية – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
- إبهار بالأضواء والألوان في مهرجان تشهده فيلنيوس – ليتوانيا. (تصوير بيتراس مالوكاس – أ ف ب )
- لمسات نهائية قبل العرض في شوارع دوربان – جنوب أفريقيا. ( تصوير راجيش جانتيلا – أ ف ب )
- عرض يجمع بين الرقص والصور الرقمية والموسيقى في جواناجواتو ـ المكسيك. تصوير أوليس ريوز ـ EPA
- تستكشف إحدى العينات في معرض العد التنازلي.. القضاء على الأمراض التي تهدد البشرية – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
- مستقبل الغذاء في تجربة تشهدها مسابقة المهارات العالمية – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
- جهاز مبتكر في مسابقة المهارات العالمية – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
- براعة استخدام التقنية في مسابقة المهارات العالمية – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
- ينقلون عناقيد الموز على متن دراجات نحو أسواق إقليم أسام الهندي. تصوير: بيجو بورو ـ أ ف ب
- نقل مجاني للركاب في إطار تدابير حكومية لمواجهة إضراب سائقي عربات النقل الصغيرة في الفلبين. تصوير: إ ب أ
- ينتقي خضاراً داخل محل تجاري في منطقة تشيجيانغ الصينية. تصوير: أ ف ب
- عبور شاق – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
- حوار آخر في الذيد. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- الوضع يحتاج إلى ذمة – الشارقة. تصوير: عارف رضا ـ الرؤية
- صراع مع الموج – عجمان. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- إيكاردي لاعب إنتر يحتفل بهدف الفوز في مرمى ميلان ضمن الدوري الإيطالي في ميلانو ـ أ ف ب
- مشجعون صغار لساوثهامبتون الإنجليزي أثناء حضورهم مباراة فريقهم أمام نيوكاسل على ملعب سانت ماري ضمن البريميرليغ اليوم الأحد. تصوير: إيدي كيوه ـ رويترز
- من مباراة بين فريقي كاستر أولمبيك رغبي ومينستر ريغبي ضمن كأس الاتحاد للرغبي في كاستر جنوبي فرنسا. تصوير: ريمي غابلادا ـ أ ف ب
- قائمة بالنجمات ضحايا المنتج هارفي إينشتين المتهم بالتحرش التي عصفت بسمعة هوليوود وما زالت تكبر مثل كرة الثلج. تصوير: أ ف ب
- مودة وتعاطف في مظاهرة تضامن مع الحيوانات في كييف – أوكرانيا. ( تصوير سيرجي سوبنسكي – أ ف ب )
- شموع ورقصات فلكلورية تعبر عن الثقافة الهندية في دوربان – جنوب أفريقيا. ( تصوير راجيش جانتيلا – أ ف ب )
- حوار بين عدسة المعمري وثلاث قطط في العين. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
- وجهاً لوجه – الشارقة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- مساعدة على التأرجح – كلباء. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- يجلس مكان الزورق – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
- تجمع خردوات من أنقاض مبنى في العاصمة الصينية بكين. تصوير: توماس بتر ـ رويترز