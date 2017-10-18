- حارس برشلونة تيرشتيجن أثناء التدريب في برشلونة. تصوير: ألبرت جيا ـ رويترز
- حديث الذكريات – عجمان. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- طي النسيان – أم القيوين. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- لوحة إرشادية بلا كلمات – الشارقة. تصوير: عارف رضا ـ الرؤية
- دراجة بين المسربين – عجمان. تصوير: عارف رضا ـ الرؤية
- تركيز وانهماك في مسابقة المهارات العالمية – أبوظبي. تصوير: محمد بدرالدين ـ الرؤية
- يفرغ دراجات هوائية من شاحنة في وسط الحي التجاري في العاصمة الصينية بكين التي تشهد انتعاشاً اقتصادياً يبشر بتجاوز النمو المستهدف. «أ ف ب»
- باعة يعرضون خضراواتهم في سوق مفتوح في مدينة سورابايا ثاني أكبر المدن الإندونيسية. «أ ف ب».
- يتسوقون في السوق الشرقي جنوب لندن وسط موجة غلاء غير مسبوقة بسبب ارتفاع التضخم لأعلى مستوى في خمس سنوات. «أ ف ب»
- عمل جماعي في مسابقة المهارات العالمية – أبوظبي. تصوير: محمد بدرالدين ـ الرؤية
- الأديبة البريطانية فيونا موزلي ترفع كتابها Elmet في احتفال قبيل إعلان جوائز مان بوكر الأدبية. تصوير: كريس راتكليف ـ أ ف ب
- احتفال بفصل الخريف في طوكيو. تصوير: كيم كيونج ـ رويترز
- لمسات فنية على تمثال في مهرجان تراثي تشهده حيدرآباد ـ الهند. تصوير: نواه سيلام ـ أ ف ب
- تجربة علمية في مسابقة المهارات العالمية – أبوظبي. تصوير: محمد بدرالدين ـ الرؤية
- توثيق مشاركة في تصفيات تحدي القراءة العربي – دبي. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
- القاء في تصفيات تحدي القراءة العربي – دبي. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
- بعد يوم دراسي – عجمان. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
- وقت للهو – أم القيوين. تصوير: عارف رضا ـ الرؤية
- الكرة للأقوى في كرة القدم الأمريكية.تصوير:داونينج ـ رويترز
- على قدك – الشارقة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- انتبه – الذيد. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- تحدٍ – الشارقة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- نظرة من الأعلى في خورفكان. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- يتفحص عينة في معرض العد التنازلي .. القضاء على الأمراض التي تهدد البشرية – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
- إبهار بالأضواء والألوان في مهرجان تشهده فيلنيوس – ليتوانيا. (تصوير بيتراس مالوكاس – أ ف ب )
- لمسات نهائية قبل العرض في شوارع دوربان – جنوب أفريقيا. ( تصوير راجيش جانتيلا – أ ف ب )
- عرض يجمع بين الرقص والصور الرقمية والموسيقى في جواناجواتو ـ المكسيك. تصوير أوليس ريوز ـ EPA
- تستكشف إحدى العينات في معرض العد التنازلي.. القضاء على الأمراض التي تهدد البشرية – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
- مستقبل الغذاء في تجربة تشهدها مسابقة المهارات العالمية – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
- جهاز مبتكر في مسابقة المهارات العالمية – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية