  • حارس برشلونة تيرشتيجن أثناء التدريب في برشلونة. تصوير: ألبرت جيا ـ رويترز
  • حديث الذكريات – عجمان. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
  • طي النسيان – أم القيوين. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
  • لوحة إرشادية بلا كلمات – الشارقة. تصوير: عارف رضا ـ الرؤية
  • دراجة بين المسربين – عجمان. تصوير: عارف رضا ـ الرؤية
  • تركيز وانهماك في مسابقة المهارات العالمية – أبوظبي. تصوير: محمد بدرالدين ـ الرؤية
  • يفرغ دراجات هوائية من شاحنة في وسط الحي التجاري في العاصمة الصينية بكين التي تشهد انتعاشاً اقتصادياً يبشر بتجاوز النمو المستهدف. «أ ف ب»
  • باعة يعرضون خضراواتهم في سوق مفتوح في مدينة سورابايا ثاني أكبر المدن الإندونيسية. «أ ف ب».
  • يتسوقون في السوق الشرقي جنوب لندن وسط موجة غلاء غير مسبوقة بسبب ارتفاع التضخم لأعلى مستوى في خمس سنوات. «أ ف ب»
  • عمل جماعي في مسابقة المهارات العالمية – أبوظبي. تصوير: محمد بدرالدين ـ الرؤية
  • الأديبة البريطانية فيونا موزلي ترفع كتابها Elmet في احتفال قبيل إعلان جوائز مان بوكر الأدبية. تصوير: كريس راتكليف ـ أ ف ب
  • احتفال بفصل الخريف في طوكيو. تصوير: كيم كيونج ـ رويترز
  • لمسات فنية على تمثال في مهرجان تراثي تشهده حيدرآباد ـ الهند. تصوير: نواه سيلام ـ أ ف ب
  • تجربة علمية في مسابقة المهارات العالمية – أبوظبي. تصوير: محمد بدرالدين ـ الرؤية
  • توثيق مشاركة في تصفيات تحدي القراءة العربي – دبي. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
  • القاء في تصفيات تحدي القراءة العربي – دبي. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
  • بعد يوم دراسي – عجمان. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
  • وقت للهو – أم القيوين. تصوير: عارف رضا ـ الرؤية
  • الكرة للأقوى في كرة القدم الأمريكية.تصوير:داونينج ـ رويترز
  • على قدك – الشارقة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
  • انتبه – الذيد. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
  • تحدٍ – الشارقة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
  • نظرة من الأعلى في خورفكان. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
  • يتفحص عينة في معرض العد التنازلي .. القضاء على الأمراض التي تهدد البشرية – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
  • إبهار بالأضواء والألوان في مهرجان تشهده فيلنيوس – ليتوانيا. (تصوير بيتراس مالوكاس – أ ف ب )
  • لمسات نهائية قبل العرض في شوارع دوربان – جنوب أفريقيا. ( تصوير راجيش جانتيلا – أ ف ب )
  • عرض يجمع بين الرقص والصور الرقمية والموسيقى في جواناجواتو ـ المكسيك. تصوير أوليس ريوز ـ EPA
  • تستكشف إحدى العينات في معرض العد التنازلي.. القضاء على الأمراض التي تهدد البشرية – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
  • مستقبل الغذاء في تجربة تشهدها مسابقة المهارات العالمية – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
  • جهاز مبتكر في مسابقة المهارات العالمية – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية