  • شعار تويتر على شاشة في لندن بعد أن أعلنت إدارته تطبيق قواعد صارمة لمحاربة الإباحية والتحرش. تصوير: ليون نيل ـ أ ف ب
  • رسام الكارتون الفرنسي ديدييه كونراد وزميله الكاتب جان إيف فيري بصحبة شخصيتي أستريكس وأوبليكس، بمناسبة إصدار كرتوني جديد في باريس. تصوير: برتراند جوي ـ أ ف ب
  • بورتريه لأحد شخصيات هاري بوتر في معرض «تاريخ السحر» لندن. تصوير: نيكلاس هالين ـ أ ف ب
  • حي على الصلاة – أبوظبي. تصوير: محمد بدرالدين ـ الرؤية
  • سيطرة وتحكم في معرض هلسنكي الدولي للحصان.تصوير:كيمو برانت ـ epa
  • يتجهزون لرحلة بحرية – أبوظبي. تصوير: محمد بدرالدين ـ الرؤية
  • يُزين طبقاً أثناء مسابقة المهارات العالمية – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
  • استكشاف ضمن مسابقة المهارات العالمية – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
  • تركيز ودقة أثناء مناشط مسابقة المهارات العالمية – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
  • عامل في موقع تشييد في العاصمة الأندونيسية جاكرتا. «إي بي إيه»
  • يحمل عبوة بطاطا جلبتها الشاحنات التركية عبر الحدود مع مدينة زاخو الكردية شمال العراق. «رويترز»
  • مشردة تخطف غفوة عند معلم سياحي في مدينة ديلي ـ تيمور الشرقية التي يتوقع البنك الدولي أن تشهد تراجعا في معدلات النمو. «إي بي إيه»
  • مخاطرة – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
  • تفاعل أثناء تصفيات تحدي القراءة العربي – دبي. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
  • في تصفيات تحدي القراءة العربي – دبي. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
  • أمام اللجنة في تصفيات تحدي القراءة العربي – دبي. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
  • استولت على الطريق – رأس الخيمة. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
  • مع نفسه عند الغروب – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
  • حارس برشلونة تيرشتيجن أثناء التدريب في برشلونة. تصوير: ألبرت جيا ـ رويترز
  • حديث الذكريات – عجمان. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
  • طي النسيان – أم القيوين. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
  • لوحة إرشادية بلا كلمات – الشارقة. تصوير: عارف رضا ـ الرؤية
  • دراجة بين المسربين – عجمان. تصوير: عارف رضا ـ الرؤية
  • تركيز وانهماك في مسابقة المهارات العالمية – أبوظبي. تصوير: محمد بدرالدين ـ الرؤية
  • يفرغ دراجات هوائية من شاحنة في وسط الحي التجاري في العاصمة الصينية بكين التي تشهد انتعاشاً اقتصادياً يبشر بتجاوز النمو المستهدف. «أ ف ب»
  • باعة يعرضون خضراواتهم في سوق مفتوح في مدينة سورابايا ثاني أكبر المدن الإندونيسية. «أ ف ب».
  • يتسوقون في السوق الشرقي جنوب لندن وسط موجة غلاء غير مسبوقة بسبب ارتفاع التضخم لأعلى مستوى في خمس سنوات. «أ ف ب»
  • عمل جماعي في مسابقة المهارات العالمية – أبوظبي. تصوير: محمد بدرالدين ـ الرؤية
  • الأديبة البريطانية فيونا موزلي ترفع كتابها Elmet في احتفال قبيل إعلان جوائز مان بوكر الأدبية. تصوير: كريس راتكليف ـ أ ف ب
  • احتفال بفصل الخريف في طوكيو. تصوير: كيم كيونج ـ رويترز