- شعار تويتر على شاشة في لندن بعد أن أعلنت إدارته تطبيق قواعد صارمة لمحاربة الإباحية والتحرش. تصوير: ليون نيل ـ أ ف ب
- رسام الكارتون الفرنسي ديدييه كونراد وزميله الكاتب جان إيف فيري بصحبة شخصيتي أستريكس وأوبليكس، بمناسبة إصدار كرتوني جديد في باريس. تصوير: برتراند جوي ـ أ ف ب
- بورتريه لأحد شخصيات هاري بوتر في معرض «تاريخ السحر» لندن. تصوير: نيكلاس هالين ـ أ ف ب
- حي على الصلاة – أبوظبي. تصوير: محمد بدرالدين ـ الرؤية
- سيطرة وتحكم في معرض هلسنكي الدولي للحصان.تصوير:كيمو برانت ـ epa
- يتجهزون لرحلة بحرية – أبوظبي. تصوير: محمد بدرالدين ـ الرؤية
- يُزين طبقاً أثناء مسابقة المهارات العالمية – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
- استكشاف ضمن مسابقة المهارات العالمية – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
- تركيز ودقة أثناء مناشط مسابقة المهارات العالمية – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
- عامل في موقع تشييد في العاصمة الأندونيسية جاكرتا. «إي بي إيه»
- يحمل عبوة بطاطا جلبتها الشاحنات التركية عبر الحدود مع مدينة زاخو الكردية شمال العراق. «رويترز»
- مشردة تخطف غفوة عند معلم سياحي في مدينة ديلي ـ تيمور الشرقية التي يتوقع البنك الدولي أن تشهد تراجعا في معدلات النمو. «إي بي إيه»
- مخاطرة – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
- تفاعل أثناء تصفيات تحدي القراءة العربي – دبي. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
- في تصفيات تحدي القراءة العربي – دبي. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
- أمام اللجنة في تصفيات تحدي القراءة العربي – دبي. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
- استولت على الطريق – رأس الخيمة. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
- مع نفسه عند الغروب – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
- حارس برشلونة تيرشتيجن أثناء التدريب في برشلونة. تصوير: ألبرت جيا ـ رويترز
- حديث الذكريات – عجمان. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- طي النسيان – أم القيوين. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- لوحة إرشادية بلا كلمات – الشارقة. تصوير: عارف رضا ـ الرؤية
- دراجة بين المسربين – عجمان. تصوير: عارف رضا ـ الرؤية
- تركيز وانهماك في مسابقة المهارات العالمية – أبوظبي. تصوير: محمد بدرالدين ـ الرؤية
- يفرغ دراجات هوائية من شاحنة في وسط الحي التجاري في العاصمة الصينية بكين التي تشهد انتعاشاً اقتصادياً يبشر بتجاوز النمو المستهدف. «أ ف ب»
- باعة يعرضون خضراواتهم في سوق مفتوح في مدينة سورابايا ثاني أكبر المدن الإندونيسية. «أ ف ب».
- يتسوقون في السوق الشرقي جنوب لندن وسط موجة غلاء غير مسبوقة بسبب ارتفاع التضخم لأعلى مستوى في خمس سنوات. «أ ف ب»
- عمل جماعي في مسابقة المهارات العالمية – أبوظبي. تصوير: محمد بدرالدين ـ الرؤية
- الأديبة البريطانية فيونا موزلي ترفع كتابها Elmet في احتفال قبيل إعلان جوائز مان بوكر الأدبية. تصوير: كريس راتكليف ـ أ ف ب
- احتفال بفصل الخريف في طوكيو. تصوير: كيم كيونج ـ رويترز