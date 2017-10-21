مهارة في التسجيل والاحتفال .. نجم بورتو البرتغالي فليبي بعد تسجيله في مرمى باكوس دي فييرا ضمن الدوري البرتغالي لكرة القدم. تصوير: ميغيل ريوبا ـ أ ف ب