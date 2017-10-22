  • اثنان في واحد – أبوظبي. تصوير: محمد بدرالدين ـ الرؤية
  • في انتظار السيارة – أم القيوين. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
  • وجبة مع الطيور – الشارقة. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
  • في سبيل الفوز كل الطرق تؤدي للسلة في الدوري الأمريكي. تصوير: داونينج ـ أ ف ب
  • الإصابة ليست في الحسبان طالما الجماهير راضية في كرة القدم الأمريكية. تصوير: أريك هارتلين – أ ف ب
  • عمل وإنجاز – عجمان. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
  • تسلقت فأكلت – أم القيوين. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
  • تحميل خاطئ – الشارقة. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
  • يكسر مشاغل الحياة باستراحة على رمال شاطئ الفجيرة. تصوير: عارف رضا ـ الرؤية
  • مشاكسة وشقاوة طفلة مع وحيد القرن في حديقة حيوان تايبيه ـ تايوان. (تصوير ديفيد تشانج – epa)
  • موظفة في دار كريسبي للمزادات بلندن تعرض لوحة سلفاتور ماندي لليوناردو دافنشي ويتوقع أن تباع بـ 100 مليون دولار. ( تصوير اندي رين – epa)
  • فرحة باقتناء نسخة من مسرحية «هاري بوتر والطفل المسحور» في لندن. ( تصوير نيل هول ـ رويترز )
  • في مسبحه الخاص – عجمان. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
  • عناية ونظافة – عجمان. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
  • استراحة خطرة – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
  • تأمل – الشارقة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
  • عبور خطر – الشارقة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
  • همة ونشاط – أبوظبي. تصوير: محمد بدرالدين ـ الرؤية
  • وقوف مربك – الشارقة. تصوير: عارف رضا ـ الرؤية
  • مهمة بين السماء والأرض – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
  • يعتنيان بجريد النخيل – أبوظبي. تصوير: محمد بدرالدين ـ الرؤية
  • بين السماء والأرض – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
  • فقرة كوميدية في مهرجان للشوارع تشهده كاليفورنيا. (تصوير مارك رالستون – أ ف ب)
  • قفزة تتحدى الجاذبية في استعراض في موسكو. (تصوير يوري كادوبنوف – أ ف ب)
  • كلب يتقمص شخصية مهرج في تظاهرة للهالوين في نيويورك. تصوير: تيموثي كلاري ـ أ ف ب
  • لوحات إرشادية لكل الأماكن – أم القيوين. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
  • يجففون محاصيل زراعية في قرية وسط إقليم شيانغ ـ الصين. تصوير: رويترز
  • قافلة تجتمع حول سيارة عشب – أم القيوين. تصوير: عارف رضا ـ الرؤية
  • يختار عصا – رأس الخيمة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
  • على الطريق – عجمان. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية