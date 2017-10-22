- اثنان في واحد – أبوظبي. تصوير: محمد بدرالدين ـ الرؤية
- في انتظار السيارة – أم القيوين. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
- وجبة مع الطيور – الشارقة. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
- في سبيل الفوز كل الطرق تؤدي للسلة في الدوري الأمريكي. تصوير: داونينج ـ أ ف ب
- الإصابة ليست في الحسبان طالما الجماهير راضية في كرة القدم الأمريكية. تصوير: أريك هارتلين – أ ف ب
- عمل وإنجاز – عجمان. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- تسلقت فأكلت – أم القيوين. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
- تحميل خاطئ – الشارقة. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
- يكسر مشاغل الحياة باستراحة على رمال شاطئ الفجيرة. تصوير: عارف رضا ـ الرؤية
- مشاكسة وشقاوة طفلة مع وحيد القرن في حديقة حيوان تايبيه ـ تايوان. (تصوير ديفيد تشانج – epa)
- موظفة في دار كريسبي للمزادات بلندن تعرض لوحة سلفاتور ماندي لليوناردو دافنشي ويتوقع أن تباع بـ 100 مليون دولار. ( تصوير اندي رين – epa)
- فرحة باقتناء نسخة من مسرحية «هاري بوتر والطفل المسحور» في لندن. ( تصوير نيل هول ـ رويترز )
- في مسبحه الخاص – عجمان. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- عناية ونظافة – عجمان. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
- استراحة خطرة – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
- تأمل – الشارقة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- عبور خطر – الشارقة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- همة ونشاط – أبوظبي. تصوير: محمد بدرالدين ـ الرؤية
- وقوف مربك – الشارقة. تصوير: عارف رضا ـ الرؤية
- مهمة بين السماء والأرض – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
- يعتنيان بجريد النخيل – أبوظبي. تصوير: محمد بدرالدين ـ الرؤية
- بين السماء والأرض – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
- فقرة كوميدية في مهرجان للشوارع تشهده كاليفورنيا. (تصوير مارك رالستون – أ ف ب)
- قفزة تتحدى الجاذبية في استعراض في موسكو. (تصوير يوري كادوبنوف – أ ف ب)
- كلب يتقمص شخصية مهرج في تظاهرة للهالوين في نيويورك. تصوير: تيموثي كلاري ـ أ ف ب
- لوحات إرشادية لكل الأماكن – أم القيوين. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- يجففون محاصيل زراعية في قرية وسط إقليم شيانغ ـ الصين. تصوير: رويترز
- قافلة تجتمع حول سيارة عشب – أم القيوين. تصوير: عارف رضا ـ الرؤية
- يختار عصا – رأس الخيمة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- على الطريق – عجمان. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية